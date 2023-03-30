台中老屋倒塌1死2活埋！市府緊急勒令停工　曝釀災奪命2原因

▲台中一間老屋倒塌造成3人受困，其中1人死亡，市府接著將進行4步驟，先搶救再究責。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中區台灣大道一段一處房屋倒塌，造成3人受困，其中1人不治，副市長王育敏已到現場關心，都發局表示，拆屋的執照和建照都有合法申請，可能是屋齡老舊脆弱，加上施工不當所致，未來針對中區房屋拆除的安全審查會更加嚴格，此外，市府接下來會進行包括追究施工單位、監造單位責任等4項措施，避免類似事件再度發生。

消防局上午10時44分獲報後，隨即派遣消防車18輛、救護車5輛、人員51名與搜救犬前往搶救，另有民間救難團體5車28人支援，由消防局長孫福佑現場指揮，消防人員在11時15分救出1名男性傷者，51歲，無生命徵象，由救護車載送至醫院搶救後不治，現場尚有2人受困，持續搜救中。

都發局指出，倒塌的建築物位在台灣大道一段299巷5號，初步研判是隔壁的7號建築物可能施工不當，造成5號建築物倒塌，7號建築物先前曾申請拆除執照，已經依規拆除，目前亦有申請建造執照，正進行施工。

都發局表示，接下來的處理步驟，以搶救優先，第二，勒令停工，第三，所拆除土石依規定載送到合法地點，第四，配合勞檢單位查察施工單位、監造單位是否做好公共安全等責任，依法究責。