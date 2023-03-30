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老屋倒塌「哥哥被活埋」！弟崩潰強闖封鎖線　所長抱緊：我都知道

▲▼台中房屋倒塌3工人遭活埋釀1死，男子情緒激動強闖封鎖線。（圖／記者許權毅攝）

▲所長抱緊吳男安撫情緒。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、許權毅、莊智勝／台中報導

台中市中區台灣大道一段299巷30日上午發生房屋倒塌，現場3人受困，稍早宣告一名約60歲的蔡姓工人搶救後宣告不治，目前還有2人尚未脫困。警方今上午獲報後到場拉起封鎖線，現場一名男子疑似為傷者家屬，情緒激動地不斷高喊「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」，最後才在所長的陪同下踏入封鎖線中。

據了解，現場為連棟透天民宅，其中一處正在施工，隔壁百年屋齡的紅磚老屋不明原因突然倒塌，造成3名工人受困，警消到場率先就出年約60歲的蔡姓工人，但當下他已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡，目前還有陳姓(52歲)、吳姓(41歲)2名工人受困。

警方趕抵現場後，立即發起封鎖線，但有一名吳姓男子在場外情緒相當激動，一度闖入封鎖線中，激動高喊「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」；由於現場尚有2人受困，環境十分危險，派出所所長發現後立即將男子帶離，眼見對方情緒激動，還一度將他抱住，安撫「我知道、我都知道！冷靜、冷靜！」最後陪同他進入封鎖線內查看。

據悉，現場受困的吳姓工人因擔心高齡96歲阿嬤獨自在家無人照料，因此帶到施工現場，當下阿嬤就坐在一旁休息，親眼目睹房子倒塌、愛孫慘遭活埋，當場嚇到腿軟，幸阿嬤僅受到驚嚇，並未有外傷。警消調查，受困的工人均在倒塌房屋的後側，目前正在全力搶救中。

▼在吳男情緒稍稍冷靜、允諾不會妨礙救災後，在所長的陪同下踏進封鎖線中。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中房屋倒塌3工人遭活埋釀1死，男子情緒激動強闖封鎖線。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中房屋倒塌3工人遭活埋釀1死，男子情緒激動強闖封鎖線。（圖／記者許權毅攝）

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