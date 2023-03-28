超萌汪星人「旺旺叫」擔任宣導大使　提醒掃墓「4不2記得」

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局為了強化清明連假掃墓祭祖防火安全，出動4隻超萌的「搜救犬」拍攝防火宣導短片，提醒民眾掃墓時要注意「4不2記得」，輔以各種NG危險情境發生時，及時由搜救犬「旺旺叫」來提醒，讓市民掃墓祭祖時要兼顧防火安全。

▲高雄市政府消防局為了強化清明連假掃墓祭祖防火安全，出動4隻超萌的「搜救犬」拍攝防火宣導短片，提醒民眾掃墓時要注意「4不2記得」。（圖／記者吳世龍翻攝）

「麥擱燒阿！」是消防員在清明節最想表達的心聲，起因在於民眾掃墓祭祖，常因貪圖方便，便以火攻方式來清除雜草，若一不注意時，火勢擴大的話，經常釀成火燒山，或是人離開時，忘記澆熄餘燼，當風勢助長，就容易發生火災。

因此高市消防局有別以往，精心挑選出都已通過國際「高級」認證的「傳八」、「柔依」、「阿卡」及「羅傑」等4隻搜救犬，擔任今年清明節的宣導大使，並以融化人心的萌樣，配上可愛動作及超有精神的「旺旺叫」，來提醒民眾清明祭祖一定要遵守「4不2記得」。

高市消防局表示，第一次以搜救犬作為影片拍攝主體，而拍攝消防員不難，但是拍攝搜救犬則是一種挑戰，雖然搜救犬的服從性較一般犬隻來得高，但為了拍攝需要，從搜救犬的角度、動作、姿勢到表情，必須多次試錯，才能抓到需要的鏡頭，更重要的還要兼顧搜救犬的心情。