快訊／台中老屋倒塌1人不治！2人仍受困　96歲嬤目擊愛孫遭埋

▲現場一名96歲阿嬤因孫子受困瓦礫堆，受到嚴重驚嚇。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市台灣大道一段299巷30日上午發生百年老屋坍塌，造成3人遭活埋，1名蔡姓工人送醫搶救宣告不治。現場出現令人鼻酸的一幕，一名96歲阿嬤是由目前仍受困的其中1人、今早帶到工地一起做工，眼見41歲孫子生死未卜，她受到嚴重驚嚇，雙腿發軟由警員背負帶回派出所休息。

台中市消防局表示，30日上午10時44分獲報台灣大道一段299巷房屋坍塌，有3人受困待救，立即出動第七大隊、信義、中區、中港、北屯、大誠及西屯前往搶救。

目前一名年約60歲的蔡姓工人被救出，但沒有呼吸心跳，緊急送往台中醫院搶救。台中醫院表示，蔡男傷勢嚴重，有大出血且多處開放性骨折，CPR搶救至12點07分不幸宣告不治。

現場一名96歲阿嬤被員警背上警車。據了解，該名阿嬤是目前受困的2名工人其中吳姓工人（41歲）的阿嬤，今早被孫子帶到工地做工，因受到驚嚇，身體不適，被警方帶回派出所休息。

▲96歲嬤由警方背負，送至派出所休息。（圖／記者許權毅攝）

據查，該棟倒塌的房屋為紅磚建築，建於日據時代，是百年建物，疑因近日隔壁工地施工，間接造成倒塌，幸屋主未住在屋內。目前警消正全力搶救另2名受困工人，因道路狹窄，救難人員以徒手、推車移除磚塊，將障礙物清除。

▲▼救難人員以徒手、推車移除磚塊，將障礙物清除。（圖／記者許權毅攝）