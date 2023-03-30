12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

▲4月份12星座運勢排行榜，金牛數錢數到手軟。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

時序要邁入4月份了，究竟12星座的愛情、事業、財運會如何發展？清水孟國際塔羅小孟老師表示，各行各業在4月份會是一個嶄新的開始，愈來愈多新興行業、新產品將相繼問世，如若有開創新事物的計畫，把握4月份的行動力會是很好的開始。

小孟老師提及，4月份不妨多加嘗試冒險挑戰，將有機會學習及體驗到新鮮事物，不僅對未來有所啟發，也開始引導人們思考下一步行動，而4月份落在牡羊座與金牛座生日，這2星座的朋友們可以多泡熱水澡與喝花草茶，有助於放鬆、開朗身心。

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【4月份12星座運勢排行榜】

TOP 12 雙子座：工作感到壓力，情感適合旅行

4月職場運勢部分，雙子座在工作上備感壓力，尤其是主管吩咐新任務，會讓你既期待又害怕受傷害，但只要正常發揮能力，以及不懂的地方記得提問，8成問題都會被解決，剩下就看你肯不肯認真學習應對。另外，想更換工作的雙子座，最近宜靜不宜動，不要衝動離職否則會後悔。

情感方面，建議安排小旅行外出走走，有助於雙方身心的平靜，適合談談下一步該怎麼走；單身的朋友們，會因對象太多不知如何選擇，建議挑選一個相處自在又能讓你成長的人，感情才能走得長久。

財運方面，你們最近購物慾很強，想買的東西很多，要有所克制。

TOP 11 巨蟹座：工作不宜情緒化，不要情勒

4月職場運勢部分，巨蟹座與人相處容易動怒，建議在表達時要溫和的應對，切勿太過情緒化，否則別人會聽不到你想表達的重點，留意自己的態度與情緒，與人溝通需放輕鬆。

情感方面，需要多花點耐心與另一半相處，不要動不動就發生情勒狀況，這樣會讓對方想放棄這段關係；單身的朋友們，容易沉浸在過往感情裡，這樣一來容易忽略身邊的新對象，多給自己一些機會去認識新朋友，未來才會有更多發展空間。

財運方面，你們容易因為心軟借錢，建議要好好守財，才能避免有去無回的狀況發生。

TOP 10 處女座：工作要有耐心，情感多給空間

4月職場運勢部分，處女座在工作上會覺得與同事之間的相處有些困難，合作上會出現意見分歧與爭執，要用耐心的態度去應對，若想變動工作先冷靜評估，切勿因一時的不愉快隨便換工作。

情感方面，最近與另一半相處容易產生壓力，需要互相給彼此一些空間，距離的美感有助於增溫2人關係；單身的朋友們，適合朋友介紹的對象，藉由他人把關，比較容易結交到好的對象。

財運方面，4月容易發生金錢吃緊的情況，要好好控制現金流向。

TOP 9 摩羯座：工作壓力較大，情感有些無趣

4月職場運勢部分，由於主管安排了太多工作，會讓摩羯座覺得工作壓力特別大，建議無法負荷時一定要適當反映。

情感方面，與伴侶相處似乎有點無趣，陷入老夫老妻模式，要記得創造一些小約會；單身的朋友們，感情不要太過一板一眼，有時跟自己不一樣世界的人發展感情，也是另一種趣味。

財運方面，你們對於理財很有一套，但該花的還是要花，對自己不要省過頭。

TOP 8 水瓶座：工作受到挑戰，情感需要支持

4月職場運勢部分，水瓶座關於自我價值及資源分配問題，容易受到挑戰，需要沉穩的進行，不要太急躁的做決定，另外想變動工作的人，對於主動找上門的機會要保守看待，新工作不見得更適合你。

情感方面，你們是需要另一半支持的，有心事不要悶心裡要分享溝通；單身的朋友們，身邊朋友很多但想發展的卻很少，或許你是粗線條沒發現，但其實對你有意思的人早就在暗示你了。

財運方面，你們容易跟風去投資，所以不要隨便聽信奇怪的資訊，更不要借錢給別人。

TOP 7 雙魚座：工作需要謹慎，情感意見不合

4月職場運勢部分，雙魚座開始感受到責任與壓力，要謹慎的處理工作上的事務，若是想要被主管看重，在工作表現一定要多加付出、注意細節，不要再粗線條了。

情感方面，與另一半容易為了一些價值觀而意見不合，要好好跟對方攤開溝通；單身的朋友們，你們是有名的發電機，但有時你自己亂放電都不知道，要留意自己的行為。

財運方面，容易會有衝動花費的情況，建議要做好理財規劃。

TOP 6 獅子座：工作表現亮眼，情感需要約會

4月職場運勢部分，獅子座受到同事與主管的信任，工作表現會很亮眼，在職場上是大家依靠的對象，可以好好分享工作經驗，對大家都會有所助益，另外想變動工作的人，適合別人牽線介紹，若有這樣的工作機會出現，要好好把握。

情感方面，最近2人會各忙各的，建議要找時間約會，不然容易忘記彼此的關心；單身的朋友們，你們在別人眼中是搶手的貨色，這時選擇權在你身上，要好好表現自己。

財運方面，容易會有打腫臉充胖子的現象，要改掉這個壞習慣。

TOP 5 天蠍座：工作評價提升，情感不要賭氣

4月職場運勢部分，天蠍座在工作上容易被看見，要好好發揮能力才有機會被重用，最近與同事主管相處都很愉快，對你的評價與信任也增多，想更換工作的朋友，則可以往拿手專業的方向去找，會碰到欣賞你的伯樂。

情感方面，容易與另一半因小事鬧得不開心，2人要好好相處，以免賭氣得不償失；單身的朋友們，在別人眼中是有吸引力的，但若沒有那個意思，千萬不要亂放電。

財運方面，最近你們的正財運不錯，可以創造業績有不錯的成效。

TOP 4 射手座：工作受到肯定，情感多些相處

4月職場運勢部分，射手座在工作上很受大家的肯定，也容易獲得稱讚，好好維持可以有更好的發展機會，想變動工作的人，可以多留意一些海外或外商的工作機會，適合突破自己會有更好的工作發展。

情感方面，你們需要多點時間相處，建議2人安排個小旅行讓感情增溫；單身的朋友們，適合找尋相同興趣的另一半談戀愛，相處起來會比較有趣。

財運方面，你們容易出現衝動消費的傾向，花大錢記得多比價，才會買到實惠的商品。

TOP 3 天秤座：工作貴人相助，情感多些訴說

4月職場運勢部分，天秤座工作上容易會遇到一些困難，這段時間要有耐心去應對，不要操之過急，若有需要主動求援，會遇見貴人前來相助，想變動工作的朋友們，一定要先確認好工作內容再變動，不要因為人情壓力轉職，否則容易後悔。

情感方面，伴侶間感情穩定，另一半也是彼此的精神支柱，若遇困難可以多跟對方傾訴；單身的朋友們，容易與對象曖昧，若是有心發展戀情，還是要專一對待。

財運方面，近期投資理財運不錯，可多做研究。

TOP 2 牡羊座：工作大膽邁進，情感適合相親

4月職場運勢部分，牡羊座近期好運爆棚，會有一些新的機會找上門，這個月發展新計劃將事半功倍，也會有貴人相助，可說是心想事成的月份，若是想變動工作，可以大膽去嘗試，可以找到喜歡的新工作。

情感方面，2人需要多一點相處時間，來了解彼此的喜好，不要一頭熱的付出，容易讓伴侶感到壓力；單身的朋友們，可以多交一些新朋友，或許能意外收穫新戀情。

財運方面，需要節省一點，容易因衝動而消費。

TOP 1 金牛座：工作創造佳績，情感需要支持

4月職場運勢部分，金牛座容易在工作上創造績效，若是工作性質是業績制會有不錯的成果，多多發揮長才，金錢數字的增加會非常有感，想變動工作的朋友們，適合找更好的薪資福利工作，切勿因為想換工作而忽略薪資問題。

情感方面，需要伴侶的支持，不要讓對方猜測你的心事，否則會相處得很疲倦；單身的朋友們，其實欣賞你的人已經在身邊，不要後知後覺需多多留意。

財運方面，你們適合定期定存的投資，會看到不錯的成效，正財運超旺，可多衝刺業績。

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