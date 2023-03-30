　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

4月份12星座運勢排行榜，金牛數錢數到手軟。（示意圖／翻攝自pexels）

▲4月份12星座運勢排行榜，金牛數錢數到手軟。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

時序要邁入4月份了，究竟12星座的愛情、事業、財運會如何發展？清水孟國際塔羅小孟老師表示，各行各業在4月份會是一個嶄新的開始，愈來愈多新興行業、新產品將相繼問世，如若有開創新事物的計畫，把握4月份的行動力會是很好的開始。

小孟老師提及，4月份不妨多加嘗試冒險挑戰，將有機會學習及體驗到新鮮事物，不僅對未來有所啟發，也開始引導人們思考下一步行動，而4月份落在牡羊座與金牛座生日，這2星座的朋友們可以多泡熱水澡與喝花草茶，有助於放鬆、開朗身心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【4月份12星座運勢排行榜】

TOP 12 雙子座：工作感到壓力，情感適合旅行

4月職場運勢部分，雙子座在工作上備感壓力，尤其是主管吩咐新任務，會讓你既期待又害怕受傷害，但只要正常發揮能力，以及不懂的地方記得提問，8成問題都會被解決，剩下就看你肯不肯認真學習應對。另外，想更換工作的雙子座，最近宜靜不宜動，不要衝動離職否則會後悔。

情感方面，建議安排小旅行外出走走，有助於雙方身心的平靜，適合談談下一步該怎麼走；單身的朋友們，會因對象太多不知如何選擇，建議挑選一個相處自在又能讓你成長的人，感情才能走得長久。

財運方面，你們最近購物慾很強，想買的東西很多，要有所克制。

TOP 11 巨蟹座：工作不宜情緒化，不要情勒

4月職場運勢部分，巨蟹座與人相處容易動怒，建議在表達時要溫和的應對，切勿太過情緒化，否則別人會聽不到你想表達的重點，留意自己的態度與情緒，與人溝通需放輕鬆。

情感方面，需要多花點耐心與另一半相處，不要動不動就發生情勒狀況，這樣會讓對方想放棄這段關係；單身的朋友們，容易沉浸在過往感情裡，這樣一來容易忽略身邊的新對象，多給自己一些機會去認識新朋友，未來才會有更多發展空間。

財運方面，你們容易因為心軟借錢，建議要好好守財，才能避免有去無回的狀況發生。

TOP 10 處女座：工作要有耐心，情感多給空間

4月職場運勢部分，處女座在工作上會覺得與同事之間的相處有些困難，合作上會出現意見分歧與爭執，要用耐心的態度去應對，若想變動工作先冷靜評估，切勿因一時的不愉快隨便換工作。

情感方面，最近與另一半相處容易產生壓力，需要互相給彼此一些空間，距離的美感有助於增溫2人關係；單身的朋友們，適合朋友介紹的對象，藉由他人把關，比較容易結交到好的對象。

財運方面，4月容易發生金錢吃緊的情況，要好好控制現金流向。

TOP 9 摩羯座：工作壓力較大，情感有些無趣

4月職場運勢部分，由於主管安排了太多工作，會讓摩羯座覺得工作壓力特別大，建議無法負荷時一定要適當反映。

情感方面，與伴侶相處似乎有點無趣，陷入老夫老妻模式，要記得創造一些小約會；單身的朋友們，感情不要太過一板一眼，有時跟自己不一樣世界的人發展感情，也是另一種趣味。

財運方面，你們對於理財很有一套，但該花的還是要花，對自己不要省過頭。

TOP 8 水瓶座：工作受到挑戰，情感需要支持

4月職場運勢部分，水瓶座關於自我價值及資源分配問題，容易受到挑戰，需要沉穩的進行，不要太急躁的做決定，另外想變動工作的人，對於主動找上門的機會要保守看待，新工作不見得更適合你。

情感方面，你們是需要另一半支持的，有心事不要悶心裡要分享溝通；單身的朋友們，身邊朋友很多但想發展的卻很少，或許你是粗線條沒發現，但其實對你有意思的人早就在暗示你了。

財運方面，你們容易跟風去投資，所以不要隨便聽信奇怪的資訊，更不要借錢給別人。

TOP 7 雙魚座：工作需要謹慎，情感意見不合

4月職場運勢部分，雙魚座開始感受到責任與壓力，要謹慎的處理工作上的事務，若是想要被主管看重，在工作表現一定要多加付出、注意細節，不要再粗線條了。

情感方面，與另一半容易為了一些價值觀而意見不合，要好好跟對方攤開溝通；單身的朋友們，你們是有名的發電機，但有時你自己亂放電都不知道，要留意自己的行為。

財運方面，容易會有衝動花費的情況，建議要做好理財規劃。

TOP 6 獅子座：工作表現亮眼，情感需要約會

4月職場運勢部分，獅子座受到同事與主管的信任，工作表現會很亮眼，在職場上是大家依靠的對象，可以好好分享工作經驗，對大家都會有所助益，另外想變動工作的人，適合別人牽線介紹，若有這樣的工作機會出現，要好好把握。

情感方面，最近2人會各忙各的，建議要找時間約會，不然容易忘記彼此的關心；單身的朋友們，你們在別人眼中是搶手的貨色，這時選擇權在你身上，要好好表現自己。

財運方面，容易會有打腫臉充胖子的現象，要改掉這個壞習慣。

TOP 5 天蠍座：工作評價提升，情感不要賭氣

4月職場運勢部分，天蠍座在工作上容易被看見，要好好發揮能力才有機會被重用，最近與同事主管相處都很愉快，對你的評價與信任也增多，想更換工作的朋友，則可以往拿手專業的方向去找，會碰到欣賞你的伯樂。

情感方面，容易與另一半因小事鬧得不開心，2人要好好相處，以免賭氣得不償失；單身的朋友們，在別人眼中是有吸引力的，但若沒有那個意思，千萬不要亂放電。

財運方面，最近你們的正財運不錯，可以創造業績有不錯的成效。

TOP 4 射手座：工作受到肯定，情感多些相處

4月職場運勢部分，射手座在工作上很受大家的肯定，也容易獲得稱讚，好好維持可以有更好的發展機會，想變動工作的人，可以多留意一些海外或外商的工作機會，適合突破自己會有更好的工作發展。

情感方面，你們需要多點時間相處，建議2人安排個小旅行讓感情增溫；單身的朋友們，適合找尋相同興趣的另一半談戀愛，相處起來會比較有趣。

財運方面，你們容易出現衝動消費的傾向，花大錢記得多比價，才會買到實惠的商品。

TOP 3 天秤座：工作貴人相助，情感多些訴說

4月職場運勢部分，天秤座工作上容易會遇到一些困難，這段時間要有耐心去應對，不要操之過急，若有需要主動求援，會遇見貴人前來相助，想變動工作的朋友們，一定要先確認好工作內容再變動，不要因為人情壓力轉職，否則容易後悔。

情感方面，伴侶間感情穩定，另一半也是彼此的精神支柱，若遇困難可以多跟對方傾訴；單身的朋友們，容易與對象曖昧，若是有心發展戀情，還是要專一對待。

財運方面，近期投資理財運不錯，可多做研究。

TOP 2 牡羊座：工作大膽邁進，情感適合相親

4月職場運勢部分，牡羊座近期好運爆棚，會有一些新的機會找上門，這個月發展新計劃將事半功倍，也會有貴人相助，可說是心想事成的月份，若是想變動工作，可以大膽去嘗試，可以找到喜歡的新工作。

情感方面，2人需要多一點相處時間，來了解彼此的喜好，不要一頭熱的付出，容易讓伴侶感到壓力；單身的朋友們，可以多交一些新朋友，或許能意外收穫新戀情。

財運方面，需要節省一點，容易因衝動而消費。

TOP 1 金牛座：工作創造佳績，情感需要支持

4月職場運勢部分，金牛座容易在工作上創造績效，若是工作性質是業績制會有不錯的成果，多多發揮長才，金錢數字的增加會非常有感，想變動工作的朋友們，適合找更好的薪資福利工作，切勿因為想換工作而忽略薪資問題。

情感方面，需要伴侶的支持，不要讓對方猜測你的心事，否則會相處得很疲倦；單身的朋友們，其實欣賞你的人已經在身邊，不要後知後覺需多多留意。

財運方面，你們適合定期定存的投資，會看到不錯的成效，正財運超旺，可多衝刺業績。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
六福村為狒狒事件鞠躬道歉！宣布「野生動物區」暫關閉　懲處主目標：園區最高主管
夫妻戶外泡澡突遭攻擊！　用手電筒一照發現竟是山獅出沒
幫黃子佼慶51歲生日　孟耿如感性發文「5字就破功」：最會激怒老公是我

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
清明連假天氣「先濕後乾」一圖秒懂！
馬英九會談宋濤全文曝光　「兩岸維持合作交流、避免戰爭衝突」
丁特紫布事件求償2070萬！　遊戲橘子找來王牌辯護人
放連假「2驚喜」　上班族嗨了
驚！這地方停水10天　婆媽抱怨...台水急轉彎改停5天
邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狒狒枉死挨轟！六福村暫閉非洲部落　若閉園逾30天「1情況」恐挨罰

放連假「超強2驚喜曝光」　上班族嗨了：錢要入帳了

驚！員林市區停水10天　婆媽抱怨...台水急轉彎改停5天

訊息句尾「加上1符號」妹子喊：看起來很不屑！一票人驚呆　用法曝

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日國道車潮「直逼歷史天量」

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光　白羊被愛圍繞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

遠傳讓學校冷氣變聰明、舒適又省電　廚佛驚呆：生錯時代了啦！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

狒狒枉死挨轟！六福村暫閉非洲部落　若閉園逾30天「1情況」恐挨罰

放連假「超強2驚喜曝光」　上班族嗨了：錢要入帳了

驚！員林市區停水10天　婆媽抱怨...台水急轉彎改停5天

訊息句尾「加上1符號」妹子喊：看起來很不屑！一票人驚呆　用法曝

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日國道車潮「直逼歷史天量」

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光　白羊被愛圍繞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

陸網傳李立群「想回河南掃墓被親戚狠拒」！　本人無奈發聲了

變態媽思女過度做成「仿真娃娃」　鍾欣凌細思極恐：那是渴望的心

得知兒媳合作男神姜棟元！全智賢婆婆IG興奮發文　網笑：超可愛

馬英九會談宋濤全文曝光　「兩岸維持合作交流、避免戰爭衝突」

尹錫悅訪美前急撤核心幕僚　BLACKPINK事件不是「唯一因素」？

蘇智傑吃「田雞」補膝蓋　新球季滿血健康回歸

CASETiFY「台中中友店」3／31開幕！5大亮點搶先看：限定款、優惠公開

最高罰1億！政院拍板海洋污染防治法　管碧玲曝「四目標、五主軸」

營建署估改善「行人地獄」花100年　藍黨團：花2284億沒安全回家的路

預算通過了！　南消增180人員額及超勤加班費提高至19000元過關

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

被拒絕求婚「男友失聯半年」復合！4年後終極復仇

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多熱門

相關新聞

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」

台北一名扶輪社女社長參加社團聚會時，認識高雄一名已婚男子，因為對方對投資有興趣，便互相留聯絡方式約見面，沒想到正宮竟認定她是小三，傳訊息辱罵「找老男人騙吃騙喝」、「比那些風塵女還不如」等，讓女社長精神受損提告求償。

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光

日本去年8萬人失蹤　這工作「專門助消失」

日本去年8萬人失蹤　這工作「專門助消失」

「全台最正女警地圖」大公開！

「全台最正女警地圖」大公開！

愚人節要到了！　5星座開不起玩笑

愚人節要到了！　5星座開不起玩笑

關鍵字：

小孟老師12星座4月周刊王

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面