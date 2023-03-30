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社會 社會焦點 保障人權

軍備局監造商刻意為難得標廠商　索回扣80萬下場曝

▲▼賄賂,非法交易。（圖／CFP）

▲索取回扣示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

游姓男子在高雄開設工程顧問公司，並擔任軍備局廠房採光散熱罩整修工程的監造廠商，去年石姓廠商以400多萬得標後，游男先介紹馮姓白手套給石姓廠商，後來藉故以規格不符來刁難石姓廠商，再由馮姓白手套出面，表示只要拿80萬元，就可以「處理」游男的意見，但石姓廠商不願付錢，檢、調獲報後，高雄地檢署帶回游男進行偵訊，依違反採購法向法院聲請羈押游男，法官審理後裁定以10萬元交保。

檢方指出，軍備局209廠前年11月進行採光散熱罩工程委託設計監造案，游男的公司以146萬元得標，後來軍備局在去年3月針對310廠房進行營造工程招標，由石姓男子經營的營造公司以407萬4998元得標。

游男見石男得標營造工程後，隨即在開工協調會議上，介紹馮姓男子給石男認識，稱石男若有任何材料問題，都可以請教馮男。
去年4月工程動工後，石男將施工材料的資料送給監造的游男公司審查，游卻以材料不符規定打槍，石男在市面找不到符合游男要求的施工材料，於是找上馮男協助，希望馮協助解套。

沒想到馮男就開口向石男說可以協調游男的「意見」，但需收取60萬元回扣給游男，然後馮男自己也要20萬的「中間費」，並向石男表示可以先拉高營建材料的報價。

石男算了一算，見80萬「回扣」金額過高，已經接近得標金額的1/5，幾乎沒有利潤可言，當場拒絕給「回扣」，也不再與游男、馮男接觸。

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