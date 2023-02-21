鴻海內鬼資深副總肖貪1.6億　判賠吐佣金2300萬元確定

▲鴻海內鬼案，最高法院判賠77萬餘元美金確定。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

鴻海集團老臣、SMT技術委員會前副主委廖萬城，2014年間爆發集體索取回扣案件。公司認為他利用掌握採購案的機會，多年來向廠商收取回扣達1.6億元。廖萬城最後遭判2年定讞，鴻海也起訴求償多年來付出的佣金77萬餘美金，約台幣2300萬餘元，最高法院21日全數判准。

曾為鴻海集團總裁郭台銘左右手的廖萬城，因擔任鴻海集團SMT（表面組裝技術）技術委員會副主委，握有採購鴻海集團所屬事業體每年500億元採購案的生殺大權，因此郝姓台商等人刻意拉攏廖萬城。此外，郝男還發現廖萬城性好漁色，甚至在鴻海公司內網中被屬下們暗中稱為「色狼」，花錢包養小三、小四，還買豪宅，花費極大。

郝男因此積極主動協助收回扣，自2010年起就向鴻海10家供應商遊說，以廖萬城掌握採購之權為由，向廠商索取回扣。廠商交付回扣，郝男再轉匯到廖男指定帳戶，廖男再分給鴻海集團鄧姓經理等人。全案於2014年爆發，檢調搜索鴻海集團，並逮捕廖萬城等人，最後認定廖萬城等人索取回扣1億6千餘萬元，依違反《證券交易法》「特別背信罪」，提起公訴。

刑事部分廖萬城一審遭重判重判10年6月，另外犯罪所得1億6千餘萬元追繳沒收抵償，但二審改認定廖萬城僅索取1次回扣，金額239萬餘元，輕判廖萬城有期徒刑1年4月。案經最高法院撤銷發回，高院更一審僅認定廖男收受回扣316萬6934元，還是依照1個刑法「共同背信罪」判刑2年，犯罪所得沒收。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴，廖萬城獲輕判2年定讞。

另外鴻海認為廖男多年來，與吳姓代理商共同收取佣金計77萬3744元美金，因此提出附帶民事訴訟，要求廖男、吳男連帶賠償。高等法院民事庭審理後，認為廖男當時與公司簽下「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」，而廖男確實違反簽約內容，收取不正利益並造成公司損害，因此判決廖男必須單獨賠償77萬3744元美金。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴確定。