立委批圍捕人員「犯低級錯誤」害死狒狒　林務局長：看起來是這樣

▲林務局長林華慶回應東非狒狒脫逃喪命事件。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒枉死槍下，六福村數度否認狒狒是從園區逃脫，昨終於改口承認是他們的。也成為立院立委關切重點。立委邱志偉質詢，東非狒狒慘死，機制沒有失靈，是否是主管機關新竹縣政府失能，帶隊圍捕的人犯下低級錯誤所造成？農委會主委陳吉仲坦言「是執行面出了問題，執行沒有到位」。

立法院經濟委員會今（30日）邀請農委會進行「排灌溉渠道建設及改善，與農田水利非事業用不動產活化執行現況」進行報告，並備質詢。立委邱志偉、賴瑞隆、呂玉玲、邱顯智等人，關切東非狒狒遭獵殺死亡一案。

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邱志偉質詢指出，東非狒狒死了，是誰失職？如果野保法相關法規都有規範，就表示機制沒有失靈，而是管轄的主管機關桃園市或新竹縣政府等機關失能，加上現場帶隊的人、執行的人，個人所犯下的低級錯誤，導致狒狒無辜喪命，

陳吉仲坦言，是執行面出了幾個問題，現場的執行面沒有到位。如果是由桃園市動保處全權處理，可能會有不同情況。

林務局長林華慶也說，目前看起來的情況是這樣，主責的人沒有這方面的觀念。明天會帶隊到六福村檢查相關設施與動物清點問題，後續也會積極進行相關人員的培訓。