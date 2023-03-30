跪在前女友公司門口！年輕男「捧花下跪」一天一夜　眾人驚呼可怕

▲男子求復合在女生公司外冒雨跪一夜。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

四川達州一名身穿綠衣的年輕男子在28日，拿著一束獻花，疑似求復合被拒，居然當眾在鬧區下跪，全過程被路人拍下。目擊者透露，男子從3月28日下午1點多，跪到3月29日上午10點才離開，可怕行徑引發網友熱議。

據陝廣電報後浪影片報導，近日，在四川達州，一段男子帶鮮花下跪的影片引發關注。一名男子在路上跪著，身前放著一束玫瑰花，周圍有很多人圍觀。

根據目擊者李先生表示，這名男子遭到女孩拒絕後，就在女孩公司門口跪地不起，當天還下著雨誰勸都沒用，從下午1點多一直跪到第二天上午10點才離開。

李先生稱，「他跪了一天一晚上，從下午1點跪著，到第二天早上9點還是10點才回去。附近的人還有警員來勸他，他都不走。我說沒必要，人家都不願意了，沒必要還在那蹲著。那天晚上還下著雨，早上還在下雨，可能太冷了受不了，才走了。」

據《九派新聞》報導，當地派出所一工作人員回應，該男子是為了請求前女友復合跪地不起，警員已多次到現場勸解。工作人員稱，「跪了一天多了，附近很多居民陸陸續續報警了，我們警員去勸了很多次。他就是想找女朋友復合，前幾天跟女朋友分手了，帶束花請求女朋友原諒，我們警員去勸他，他還反駁說，他違法不，不違法讓我們走。」

不少網友看到這一幕後紛紛大呼，「極端的人最可怕」、「感動自己騷擾他人系列」、「姑娘，離他遠點」、「這個女孩千萬不能心軟啊，不然下次可能挨刀的就是妳了…..」、「姑娘快離他遠一點，因為他太極端太危險了，妳要是心軟復合，將來這件事情就會成為要妳命的導火索，太可怕了」。