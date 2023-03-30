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為何「台灣人」不能進入聯合國大樓？　聯合國官員被問到變臉

記者吳美依／綜合報導

總統蔡英文29日展開中美洲訪問行程，並將過境美國紐約及洛杉磯。聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）被多名記者追問，為何台灣人無法進入位於紐約市的聯合國大樓，最後被問到變臉，匆匆結束記者會。

聯合國27日例行記者會上，《愛爾蘭時報》記者莫瑞（Yvonne Murray）提到，蔡英文本周稍晚將前往紐約，「秘書長有任何訊息要傳遞給她嗎？」杜加里克回應，秘書長在中國問題上的立場，以聯合國大會關於「一個中國政策」的決議所指導。

莫瑞接著提問，「那台灣公民…這些持有護照的人甚至不被允許進入這棟大樓參觀？秘書長對此有什麼話要說嗎？」杜加里克回應，「聯合國的政策是，聯合國總部大樓對於持有成員國身分證件的人開放。」

▲▼聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）。（圖／翻攝自YouTube／@unitednations）

▲聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）。（圖／翻攝自YouTube／@unitednations）

稍後《半島電視台》記者貝伊斯（James Bays）又提到，「台灣公民曾被允許進入這棟大樓，現在卻不被允許了。情況是如何改變的？」他也追問是誰授權這項政策，「是聯合國大會決議嗎？或者只是秘書長的決定？在我看來，這些人全都是世界的公民，也不會想到秘書長是個想要實施歧視行為的人。」

對此，杜加里克表示必須查清楚才能回答，並且嚴正反駁歧視說法，「我認為這項政策已經實施很多年了」。

最後，法國記者拉瓦蕾內（Celhia De Lavarene）又把焦點拉回台灣，「幾年前，我們試圖讓來自台灣的記者進入這棟大樓，而我們做不到，因為中國說不行…我想要知道，是中國在管理聯合國嗎？」杜加里克立刻露出不悅神情，「我想這是我今天聽到最荒謬的問題之一」，接著匆匆結束記者會。

▲▼位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／達志影像／美聯社）

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