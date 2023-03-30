被鐵道耽誤的便當店再出招！台鐵推「酒家菜便當」　4月快閃開賣

▲台鐵推「酒家菜便當」，4月快閃開賣。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝台鐵淡水線新北投車站2023年生日，台鐵局推出「酒家菜便當」重現北投酒家文化美食，4月指定7天限時在新北投車站、台鐵便當台北站1號店快閃開賣，每份售價200元。

「新北投車站」原為台鐵淡水線新北投支線的終點站，台鐵淡水線於1988年停駛後，樸質典雅木造結構車站，現今仍保存在捷運新北投站旁，目前由台北市文化基金會營運管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，為歡慶新北投車站2023年生日，台鐵台北鐵路餐廳推出「酒家菜便當」，古早味酒家菜化身便當靈魂配菜，雖酒家不復在，可透過古早味菜餚品味北投珍貴文化。「酒家菜便當」於4月1日到5日，以及4月8、9日，在新北投車站「台鐵便當快閃店鋪」、台鐵便當台北站１號店販售，中午11時開賣，每份200元，售完為止。

▲台鐵推「酒家菜便當」，4月快閃開賣。（圖／台鐵）

酒家菜源自北投招待貴賓的精緻宴飲，台鐵表示，為慶祝車站生日，便當主食「麻油雞飯」加入花蓮太巴塱部落種植的紅糯米，紅糯米為早期部落招待貴客、慶典時的珍貴食材。

「酒家菜便當」主菜為「油爆蝦」，蝦肉飽滿、外酥內嫩。副菜魷魚螺肉蒜、櫻花蝦豆乾丁炒韭菜花、金沙芋泥球和清爽鮮蔬等，其中「魷魚螺肉蒜」為酒家菜不可缺少經典菜餚。