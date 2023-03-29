加入五一不出勤抗爭？台鐵產工喊話企工　先爭取安全、留才待遇

▲台鐵五一勞動節恐怕重演不出勤、列車行駛危機。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化要增加土地移撥清償短期債務1600億元，台鐵企業工會今(29日)發出最後通牒，要求政府4月10日釋善意，否則五一勞動節及未來國定假日將不加班不出勤，多數由列車長、站務員組成的台鐵產業工會晚間也發出聲明，喊話企業工會爭取留才待遇，團結才具意義，將做為號召會員共同參與基礎。

台鐵產業工會今晚發出聲明指出，2018、2021年台鐵相繼發生普悠瑪與太魯閣出軌事故，釀數百位民眾傷亡悲劇，台鐵公司化議題浮上檯面，當年蔡英文總統對外宣示先處理安全再談營運模式，然而去年5月台鐵公司化條例通過後，攸關鐵路安全核心制度落實與改善、人力不足、人才斷層嚴重、離退率高等問題，並未在「改制為公司砍掉重練」目的下有明確規劃，從台鐵局迄今遲未提出人力增補規劃、對鐵道局、運安會等監理單位改善事項仍未落實即可得知。

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台鐵產工表示，公司化推動至今，由於交通部、台鐵局對安全與制度改革、留才方向不明，對員工毫無溝通誠意，與第一線嚴重脫節，去年宣布留才津貼方案不僅毫無成效，反使全體員工士氣更加低迷，甚至有員工迄今仍未領到留才津貼，導致員工離退聲音漸漲，產工擔憂公司化後因人才流失、技術流失、應變人力不足，恐連基本安全都無法達到。

產工強調，倉促公司化只會危害國人安全，應回歸安全議題，面對台鐵內部各工種人力不足情形，由國家編列預算補足人力以落實安全，並調升留才津貼額度，改善台鐵低薪減少人才流失。但子法協商不公開，員工如何團結？企工應爭取留才待遇，團結才具意義。

台鐵產業工會聲明表示，員工團結的第一步是公開透明，公司化子法協商會議召開至今超過40場，然而台鐵企工卻從未對員工有所說明，員工對於公司化未來所知甚少，如何與工會一起團結？呼籲企工向全體員工說明目前公司化進度，以及明確行動訴求。

台鐵產工強調，產工深知面對公司化議題需全體員工團結，而全體員工最為關切即是留才待遇問題，將安全與留才議題納入，員工團結才具意義，因此本次台鐵企工宣布將發動不加班行動與宣告未來將發動罷工，產工將密切關注具體訴求是否包含爭取安全制度落實、提升留才待遇，作為號召全體會員共同參與基準。