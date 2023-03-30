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雞農5指遭飼料機絞斷！緊急搶救全接回　他「送7千顆蛋」謝醫護

▲葉姓雞農右手5指遭飼料雞絞斷，經治療已全數接回。為此，他也贈送2千多顆雞蛋給醫護，感謝院方「救指」之恩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲葉姓雞農右手5指遭飼料機絞斷，經治療已全數接回。為此，他也贈送7千多顆雞蛋給醫護，感謝院方「救指」之恩。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、閔文昱／雲林報導

雲林一名葉姓雞農今年初在查看飼料機時，右手5指不幸遭鏈條捲入絞斷，緊急送往嘉義大林慈濟醫院搶救，經過醫院數天治療，葉男手指成功被接回。對此，葉男為感謝醫院的「救指」之恩，日前回診時贈送20箱、約7000多顆的雞蛋，讓醫護人員又驚又喜。

葉男表示，事發當天早晨巡視雞舍時，發現原本啟動的飼料機突然異常不動，沒想到只是用手撥一下鐵鍊，機器竟開始動起來，當回神後已經看到自己的5根手指都被絞爛，其中第4指斷掉只剩一層皮連著，其餘的手指和碎肉都已截斷掉在地上。待恢復鎮定後，趕緊呼喊妻子叫救護車，兒子則幫忙在現場撿起斷掉的手指做簡單包裝一同送往醫院。

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▲葉姓雞農右手5指遭飼料雞絞斷，經治療已全數接回。為此，他也贈送2千多顆雞蛋給醫護，感謝院方「救指」之恩。（圖／記者翁伊森翻攝）

大林慈濟外科部主任暨整形外科主任黃介琦指出，由於病人的右手第一至五指都被飼料機絞斷，經過評估後，能夠做吻合的只有第二、三、四指，第一和第五指則因截斷的部分在末端，所以直接做縫合。手術中將斷掉的骨頭肌腱一一組裝回去，同時還要把斷掉的神經、血管接回，過程中需要花費較多時間，但也得與時間賽跑，搶救接回的手指功能，避免斷肢的命運。

黃介琦說明，對於多節性斷指重接顯微手術血管吻合複雜度較高，因為血管和神經受傷很厲害，成功率和癒後相對較差，手術時必須克服許多困難，像是斷指在最末端的地方找不到靜脈可以接，只能接到動脈，接著再放血後促進靜脈生長。

▲葉姓雞農右手5指遭飼料雞絞斷，經治療已全數接回。為此，他也贈送2千多顆雞蛋給醫護，感謝院方「救指」之恩。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃介琦透露，第二、三、四指順利完成重接後，不料手術後二天，因為第二指靜脈阻塞而再次手術，手術中將2條指靜脈縫合使用2條靜脈移植，再次打通血管。第一次手術時間長達13小時，第二次4小時，每次的手術都是與時間賽跑的接力賽。

手術後經過持續復健，葉男在術後8周骨頭癒合良好，順利移除手指中固定釘子，並試著開始活動。如今葉男不僅保全手指知覺與外觀，更能繼續從事養雞場管理工作，並預計改造飼料機以提升安全性，「我只能盡自己的能力去感謝黃醫師和醫護團隊，所以趁著回診時，帶自家產的雞蛋慰勞大家。」

▲葉姓雞農右手5指遭飼料雞絞斷，經治療已全數接回。為此，他也贈送2千多顆雞蛋給醫護，感謝院方「救指」之恩。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃介琦提醒，當發生斷指意外時不要慌，首先將斷掉的手指找回來，接著再用生理食塩水濕潤紗布包裹斷指，後續再放進另外泡入冰塊的裝袋帶到醫院，儘快做手術斷指重接接合，千萬不可將斷指直接放入冰水中，以免造成細胞壞死而影響後續的治療效果。

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