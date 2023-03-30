申請入學一階結果今公布　8時起簡訊通知、9時可查詢

▲個人申請第一階段結果今天公布，圖為之前學測考生進入考場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今天（30日）公布結果，大學甄選入學委員會表示，上午8時先透過簡訊通知考生通過哪些校系篩選，上午9時起則公告在甄選委員會網站，並開放報名考生查詢篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼，即可查詢篩選結果。

甄選委員會表示，今年大學申請入學共有67所大學、2229個學系（組）參與招生，招生名額總數為5萬3856個（含願景組143個、資安組68個），較去年減少1954個，另有離島外加名額256個、原住民外加名額3312個、願景計畫外加名額415個。

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為了服務考生，甄選會指出，今天上午8時先透過簡訊通知考生通過哪些校系篩選，上午9時起在甄選會網站公告篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選會將不再另外寄發書面通知，請考生注意。

通過第一階段篩選考生，接著就是二階甄試，根據甄選會資料，考生在5月18日到6月4日期間，參與大學校系自辦的二階甄試，也提醒考生，注意各校系辦理時間。