7.6萬人報名申請入學　6.2萬人過一階「通過率81.71%」

▲申請入學第一階段篩選結果今天公布結果，6.2萬人通過一階。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今（30日）公布結果，今年申請入學共7萬6112人報名，較去年減少5238人，共6萬2194人通過一階，通過比率為81.71%，較去年減少1.41個百分點，而今年每名考生平均通過校系數2.96個，也高於去年2.88個，另每位考生平均申請5.77個校系，較去年平均5.71個略升，顯示考生較往年更勇於把握進入志願校系就讀機會。

根據甄選委員會統計，今年大學申請入學共有67所大學、2229個學系（組）參與招生，招生名額總數為5萬3856個（含願景組143個、資安組68個），較去年減少1954個，另有離島外加名額256個、原住民外加名額3312個、願景計畫外加名額415個。

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甄選會表示，今年申請入學共7萬6112人報名，較去年減少5238人，通過第一階段篩選人數為6萬2194人，通過篩選比例 81.71%，較去年略為較去年減少1.41個百分點。

此外，甄選會指出，申請入學每位考生最多可以報名 6 個系組，今年每位考生平均申請 5.77個校系，較去年平均 5.71 個略升，顯示考生較往年更勇於把握進入志願校系就讀機會；另外今年每名考生平均通過校系數2.96個，也高於去年2.88個，創下三年來新高。

今年報名個人申請第一階段人數比去年減少5238人，但通過率反而下滑1.41個百分點，甄選會指出，少子化導致報名人數減少，但是今年總招生名額較去年少了1954個，也導致通過率下滑，另一個可能原因，則是部分考生可能覺得參加個人申請得上傳資料且要準備面試，比較沒把握，就下定決心參加7月分科測驗，也是報名人數減少可能原因。

甄選會表示，今天上午9時起在甄選委員會網站公告學生通過哪些校系篩選，開放報名考生查詢篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選會將不另行寄發書面通知；若考生對第一階段篩選結果有疑義欲申請複查時，可依規定明天（3月31日）中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

甄選會提醒，通過一階篩選考生，是取得參與大學第二階段甄試資格，但能否錄取仍須經大學甄試後決定，而各大學近日內將寄發（或公告）指定項目甄試通知及其他相關資料予通過第一階段篩選（含外加名額篩選）考生，考生須詳閱簡章分則，在大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義者，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。