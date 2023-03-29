拜登「民主峰會」將承諾提供213億資金　阻止民主倒退

▲美國總統拜登（Joe Biden）承諾提供近7億美元資金，以及成立一個對抗監控科技的聯盟。（圖／路透社）

文／中央社

華府對北京和莫斯科的疑慮日增之際，美國總統拜登舉辦的第2屆民主峰會今天登場，他將承諾提供近7億美元（約新台幣213億元）資金，以及成立一個對抗監控科技的聯盟。

法新社報導，拜登2021年主辦以美國為主的首屆民主峰會（Summit for Democracy）後，希望展現更多的全球面向，他將和韓國總統尹錫悅，以及尚比亞、哥斯大黎加和荷蘭等國領袖共同主持這場以視訊會議為主的峰會。尹錫悅也同意主辦下屆的民主峰會。

美國也邀請台灣參加民主峰會，並賦予正在對抗俄羅斯入侵的烏克蘭顯著的地位。

路透社報導，尹錫悅今天在和拜登發表的共同聲明中宣布，韓國將主辦第3屆民主峰會。

「美國和韓國有深厚的關係，源於我們共同的民主價值，以及對人權的尊重。我們將致力進一步強化我們穩固的政治、經濟、安全和人民之間的關係。」

第2屆民主峰會全體會議今天登場，將有120個國家、公民社會團體和科技公司與會。批評人士說，這場峰會凸顯拜登政府在推動人權和民主作為其外交政策重點的進展停滯不前。

一名美國官員表示，繼首屆峰會承諾提供4億2400萬美元後，拜登於本屆峰會將再提供6億9000萬美元，藉由協助舉行自由的選舉、推動獨立媒體，加強對抗貪腐的行動，在海外推動民主。

拜登政府也將宣布一項和大約10個國家合作的聯合行動，對抗間諜軟體的濫用和擴散。美國憂心隨著中國的科技實力增強，間諜軟體逐漸淪為北京的工具。

拜登2天前下令禁止美國政府使用商業間諜軟體，共和黨議員則是在國會推動立法禁止熱門短影音平台TikTok。

這名美國官員在峰會前告訴媒體：「我們的想法是這些科技當然有合法的用途，但也見到獨裁國家的嚴重濫用。」

「我們希望各國公開推動使用的規則。」

美國已經認定中國是威脅以美國為首的自由開放國際秩序的唯一長期對手。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上說，美國打著所謂「民主」旗號再次舉辦所謂「民主峰會」，公然以意識形態劃線，在世界上製造分裂，褻瀆和踐踏民主精神，進一步暴露了美國「假民主、真霸權」的本質。