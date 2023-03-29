吳思瑤將提「青年基本法」草案　曬幼齒照憶青春

▲民進黨立委吳思瑤今天曬出大學時期的「幼齒照」。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

記者呂晏慈／台北報導

今天是青年節，長期關注青年政策的民進黨立委吳思瑤29日表示，將跟進韓國提出首部「青年基本法」草案，保障18歲至35歲年輕群體，明定政策制定過程保障青年參與，規定居住、就業創業、教育、健康與福利、文化、公共參與權利明定入法，各級政府設置青年事務專責單位，制定青年政策白皮書並定期檢討，以及寬列支持青年政策預算。

吳思瑤表示，青年事就是國家大事，是時候需要一部青年大法，把現在進行式的政策進行系統性盤整，更要制定迎向未來、更為前瞻的青年發展藍圖，保障青年各項權利、擴大青年政治、經濟、教文參與，因此，她將提案訂定「青年基本法」草案，保障18歲至35歲年輕群體。

此外，吳思瑤也曬出自己的「幼齒照」。她說，大學時到西班牙遊學，「阿姊的青春一去不復返，但我來得及努力為年輕朋友多做些事」，教育部的政策真的不食人間煙火，台灣學生的留學貸款上限居然11年沒調整了，空喊要國際化，對留學生的支持一點都不國際化，經過自己多次召開協調會、質詢、提案要求徹底檢討，教育部終於從善如流，因應國際學費及必要支出上升，逐步提高留學貸款額度，6月可望上路。

另一部分，吳思瑤表示，她一併要求公費留學與各類留學獎學金金額及名額也要提升，正與教育部積極磋商中，投資教育就是投資未來，加碼支持年輕朋友出國留學，自己一定會繼續拚下去。