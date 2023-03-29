車窗「隔熱紙一片黑」要注意了　王國材承諾：3個月內修法納管

▲未來汽車安裝的隔熱紙透光度，交通部將納入管理並制定相應的懲處標準。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

時代力量立委邱顯智29日質詢時表示，針對汽車隔熱紙透光度檢測，全球都用專門儀器監管，只有台灣還在用「目測法」，要求交通部應納管隔熱紙透光度，並制定相應的懲處標準。對此，交通部長王國材承諾，會在3個月內提出法規修正。

邱顯智29日出席司法及法制、交通委員會聯席會議，質詢列席的交通部長王國材、次長陳彥伯等人時，舉出數張透光度不等的隔熱紙，詢問在場官員目視是否能看見隔熱紙後的文字或圖像，接著點出「隔熱紙透光度管制」，全球都使用專門的儀器監管，只有台灣還在用目測法，相當荒謬。

▲邱顯智表示，隔熱紙透光度管理，全球都使用專門的儀器監管，只有台灣還在用目測法。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

邱顯智也分享各國的列管情況，像是日本、新加坡的汽車前擋、前窗透光率不得低於70%；南韓前擋透光率不得低於70%、前窗透光率不得低於40%；馬來西亞前擋透光率不得低於70%、前窗透光率不得低於50%；英國、丹麥、芬蘭、瑞典等等許多歐洲國家，前擋透光率不得低於75%、前窗透光率不得低於70%。

邱顯智認為，台灣要減少交通事故死亡率，納管隔熱紙透光度相當重要，至於隔熱紙透光率標準究竟如何設定、如何檢驗，上述國際標準早已存在超過20年，若要修法絕非難事，標準都可以再討論，但交通部應該要盡速表明修法態度，同時廢止目測法。

對此，交通部次長陳彥伯表示，台灣在這個部分（納管隔熱紙透光度）確實有點落後，未來一定會按照這個方向努力。公路總局局長陳文瑞則說，目前已在蒐集各國關於前擋、前窗透光率規定，也在尋找適當的檢測儀器。交通部長王國材更承諾，未來會將隔熱紙透光率納管，會在3個月內提出法規修正。