　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「再生醫療法」完成逐條審查　保留14項條文送黨團協商

▲▼針頭,打針,毒品,注射,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「再生醫療法」完成逐條審查，保留14項條文送黨團協商。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會今（29）進行「再生醫療法」逐條審查，經過4個半小時討論，於下午4時30分宣告12案審查完竣，保留14條政院條文與1條時代力量條文進行黨團協商，之後提報院會討論，明日上午9時將繼續審查「再生醫療製劑草案」。

本次保留條文包括第1、3、5、9、11、16、19、24條，因執行條文無法達成共識，第28至33條罰則相關條文也全數保留；另保留時代力量黨團第33條進入黨團協商，之後再提報院會討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日「再生醫療法」審查先在上午進行2個半小時宣讀，後於中午進入逐條審，審查進度緩慢，直到討論罰則時才加速。

在第1條討論中，時代力量立委陳椒華與國民黨立委林為洲堅持要將「倫理」二字納入立法目的中，遭綠委林靜儀、蘇巧慧等反對。衛福部長薛瑞元也回應，制定法律時就已考慮倫理，也將安全性、有效性等考量納入，雖然委員提出的「合倫理性」不一定要排除，但可能會讓法條變得非常冗長，需要再行討論。

今日其餘保留條文涉及再生醫療法相關名詞定義，以及再生醫療審議會辦理事項、免依再生醫療製劑條例規範的例外情況、胚胎或幹細胞相關規範、執行回報時限等。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／抓到了！看守所「脫逃犯」落網
今晚起「雨彈連轟到周末」　雨勢最猛2區出爐！
快訊／7-11宣布開賣進口盒裝雞蛋！　每人限購1盒
快訊／女大生遭撞飛死亡！　重機騎士訊後請回
士林到內科只要12分鐘！　捷運東環段核定了
快訊／台鐵「落軌死傷事故」　列車延誤
20年前也爆多具浮屍！　6女被踢下船溺斃
快訊／郭台銘發聲！　宣告和美國重要智庫建立長期合作關係
快訊／房貸、車貸、卡債可遲繳！最後期限曝
大群民眾狂拍！南京全程禮遇馬英九　清空月台、包高鐵車廂送行

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端四價流感疫苗遭批「開後門」　食藥署駁：依程序審360天

旅客落軌遭台鐵自強號撞上　「北湖＝新豐單線行車」列車延誤

曖昧男沒回訊息！妹子驚見「LINE這串字消失」哭了　代表被封鎖

不是50嵐！「哪家連鎖店奶茶最好喝」內行推爆它：試一次就愛上

打通塞車瓶頸！國1增岡山第二交流道通過環評　「117年完工」

柴柴來了！LINE「4款可愛貼圖」載到賺到　還有隱藏版

哪種紋路看起來很顯老？過來人點名「這2種」藏不住：超容易注意到

今晚起「雨彈連轟到周末」　雨勢最猛2區出爐！清明收假日又變天

對整桶濃湯吐口水！4國中屁孩被揪出　道歉喊冤：只倒整罐胡椒

健身房要選「公司or住家附近？」　過來人1原因秒答：過去才方便

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

男體驗越南辣妹洗頭！　養眼視角+按摩超享受

高端四價流感疫苗遭批「開後門」　食藥署駁：依程序審360天

旅客落軌遭台鐵自強號撞上　「北湖＝新豐單線行車」列車延誤

曖昧男沒回訊息！妹子驚見「LINE這串字消失」哭了　代表被封鎖

不是50嵐！「哪家連鎖店奶茶最好喝」內行推爆它：試一次就愛上

打通塞車瓶頸！國1增岡山第二交流道通過環評　「117年完工」

柴柴來了！LINE「4款可愛貼圖」載到賺到　還有隱藏版

哪種紋路看起來很顯老？過來人點名「這2種」藏不住：超容易注意到

今晚起「雨彈連轟到周末」　雨勢最猛2區出爐！清明收假日又變天

對整桶濃湯吐口水！4國中屁孩被揪出　道歉喊冤：只倒整罐胡椒

健身房要選「公司or住家附近？」　過來人1原因秒答：過去才方便

行人穿越網狀線出事了！媽媽載小孩上學猛撞　轎車玻璃碎裂

快訊／抓到了！屏東看守所脫逃犯「打傷果農」逃2天　火車站落網

MaiCoin啟動IPO規劃！　目標1年內登「創新板」

王鴻薇四點聲明回擊高端　「上次告我的是林智堅，結果大眾都知道」

王淨忍痛放手「我不是最好的媽媽」　不看曹佑寧手機：破壞信任感

馬英九赴陸引熱議　陳水扁祝福：任何評論還言之過早

高端四價流感疫苗遭批「開後門」　食藥署駁：依程序審360天

王陽明睡過席夢思後悔：以前幹嘛省錢？大手筆想幫女兒也買一張

古川雄輝愛上男學生！上演揪心不倫男男戀　老婆目睹熱吻畫面

馬英九專車狂奔會見湖北書記　籲陸：兩岸求同存異方能行穩致遠

柴犬雀躍跳踢踏舞　原來是屎在滾啦XD

生活熱門新聞

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

超商淪「領貨店」！店長無奈：老闆已吃土3個月

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

壽司郎翻版！國中生「濃湯吐口水」　客人喝下肚

駕駛2度衝向嬰兒車　爸媽肉身護娃

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

更多熱門

相關新聞

牙醫團體盼政府限制海歸牙醫實習人數

牙醫團體盼政府限制海歸牙醫實習人數

衛福部修正《醫師法》，擬開放海外歸回牙醫學生參加名額有限的實習牙醫。不過因侵害本土牙醫系學生權益，台灣大學、台北醫學院等名校牙醫科系，均公開表示意見，希望政府限制海歸牙醫實習人數。「本土小牙醫聯盟」也希望政府能拿出魄力，將名額上限寫入草案內。

審法案工作人員跌倒！石崇良：這是最安全的委員會

審法案工作人員跌倒！石崇良：這是最安全的委員會

艾達莫娃紅色洋裝哪買的？　本人親解惑

艾達莫娃紅色洋裝哪買的？　本人親解惑

IC設計業爭取晶片法案百億補助　經長：4月邀業者跨部會討論

IC設計業爭取晶片法案百億補助　經長：4月邀業者跨部會討論

艾達莫娃：支持民主「戰鬥無止盡」

艾達莫娃：支持民主「戰鬥無止盡」

關鍵字：

再生醫療法立法院衛環會

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

即／台灣外海浮屍累計16具

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面