▲「再生醫療法」完成逐條審查，保留14項條文送黨團協商。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會今（29）進行「再生醫療法」逐條審查，經過4個半小時討論，於下午4時30分宣告12案審查完竣，保留14條政院條文與1條時代力量條文進行黨團協商，之後提報院會討論，明日上午9時將繼續審查「再生醫療製劑草案」。

本次保留條文包括第1、3、5、9、11、16、19、24條，因執行條文無法達成共識，第28至33條罰則相關條文也全數保留；另保留時代力量黨團第33條進入黨團協商，之後再提報院會討論。

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今日「再生醫療法」審查先在上午進行2個半小時宣讀，後於中午進入逐條審，審查進度緩慢，直到討論罰則時才加速。

在第1條討論中，時代力量立委陳椒華與國民黨立委林為洲堅持要將「倫理」二字納入立法目的中，遭綠委林靜儀、蘇巧慧等反對。衛福部長薛瑞元也回應，制定法律時就已考慮倫理，也將安全性、有效性等考量納入，雖然委員提出的「合倫理性」不一定要排除，但可能會讓法條變得非常冗長，需要再行討論。

今日其餘保留條文涉及再生醫療法相關名詞定義，以及再生醫療審議會辦理事項、免依再生醫療製劑條例規範的例外情況、胚胎或幹細胞相關規範、執行回報時限等。