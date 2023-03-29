▲審法案工作人員跌倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會。（圖／翻攝國會頻道）

記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會今（29）日進行「再生醫療法」逐條審查，經過上午2個半小時的冗長宣讀，終於在中午進入逐條審查，但在綠委蘇巧慧解釋第三條臨時動議時，卻發生工作人員跌倒意外，現場不少立委紛紛站起，健保署長石崇良爆發急診魂，迅速繞過一張議事桌上前查看情況，更安撫召委吳玉琴「這裡是最安全的委員會」。

「再生醫療法」於中午12時起進入逐條審查，在第一條就為了要不要放入「倫理」兩字卡關了整整一小時，最後由召委裁定暫時保留。

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第二條採行政院版本通過，進入第三條「用詞定義」時，綠委蘇巧慧與時代力量委員陳椒樺均提出修正動議，由召委指示蘇巧慧先行說明。

▲工作人員送水果摔倒。（圖／翻攝國會頻道）

蘇巧慧才說明不到1分鐘，突然「唔！」了一聲，原來是一名工作人員在送水果的過程中，疑似絆到椅腳撲倒在地，鄰近綠委林靜儀、邱泰源與蘇巧慧等人紛紛起身或上前查看，急診醫師出身的健保署長石崇良先是在遠處觀望，隨後就繞道事發地點關心工作人傷勢；藍委林為洲雖然不具醫師執照，但卻發揮人文關懷精神，推邱泰源上前關心。

石崇良到事發現場後，也不忘安撫面露擔憂的召委吳玉琴，「這裡是最安全的委員會。」跌倒意外讓議事暫停2分鐘，最後工作人員自行站起，由林靜儀陪同到議場外觀察。

今日再生醫療法審議委員會中有多名醫療人員，除了健保署長石崇良外，衛福部長薛瑞元、醫事司長劉越萍，綠委邱泰源、林靜儀都有醫師執照；時代力量立委陳椒華也有藥師執照。今日工作人員一摔，不僅意外展現立法院衛環會的醫療實力，也讓劍拔駑張的法案審查摔出跨黨派的溫情關懷。

▲立委與官員紛紛上前關心。（圖／翻攝國會頻道）