　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

審法案工作人員跌倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會

▲▼審法案工作人員摔倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會。（圖／翻攝國會頻道）

▲審法案工作人員跌倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會。（圖／翻攝國會頻道）

記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會今（29）日進行「再生醫療法」逐條審查，經過上午2個半小時的冗長宣讀，終於在中午進入逐條審查，但在綠委蘇巧慧解釋第三條臨時動議時，卻發生工作人員跌倒意外，現場不少立委紛紛站起，健保署長石崇良爆發急診魂，迅速繞過一張議事桌上前查看情況，更安撫召委吳玉琴「這裡是最安全的委員會」。

「再生醫療法」於中午12時起進入逐條審查，在第一條就為了要不要放入「倫理」兩字卡關了整整一小時，最後由召委裁定暫時保留。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二條採行政院版本通過，進入第三條「用詞定義」時，綠委蘇巧慧與時代力量委員陳椒樺均提出修正動議，由召委指示蘇巧慧先行說明。

▲▼審法案工作人員摔倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會。（圖／翻攝國會頻道）

▲工作人員送水果摔倒。（圖／翻攝國會頻道）

蘇巧慧才說明不到1分鐘，突然「唔！」了一聲，原來是一名工作人員在送水果的過程中，疑似絆到椅腳撲倒在地，鄰近綠委林靜儀、邱泰源與蘇巧慧等人紛紛起身或上前查看，急診醫師出身的健保署長石崇良先是在遠處觀望，隨後就繞道事發地點關心工作人傷勢；藍委林為洲雖然不具醫師執照，但卻發揮人文關懷精神，推邱泰源上前關心。

石崇良到事發現場後，也不忘安撫面露擔憂的召委吳玉琴，「這裡是最安全的委員會。」跌倒意外讓議事暫停2分鐘，最後工作人員自行站起，由林靜儀陪同到議場外觀察。

今日再生醫療法審議委員會中有多名醫療人員，除了健保署長石崇良外，衛福部長薛瑞元、醫事司長劉越萍，綠委邱泰源、林靜儀都有醫師執照；時代力量立委陳椒華也有藥師執照。今日工作人員一摔，不僅意外展現立法院衛環會的醫療實力，也讓劍拔駑張的法案審查摔出跨黨派的溫情關懷。

▲▼審法案工作人員摔倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會。（圖／翻攝國會頻道）

▲立委與官員紛紛上前關心。（圖／翻攝國會頻道）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／爆「2職籃將整合！」　籃球名人堂協會聲明回應
4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！　牛排店顧客喝下肚
快訊／青安房貸利率拍板！　正式升破2%
快訊／16具男女浮屍！　5具是台灣人
快訊／又多4具！　台灣沿海尋獲16具浮屍
曾雅蘭身體亮紅燈！　症狀痛苦「眼淚乾了又流」
門後藏真跡！　鑑價師一看驚：超過2000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！顧客慘喝下肚　牛排店說話了

好市多買DIY小屋！他組到虛脫才發現「下期便宜6000」...網教1招退錢

東非狒狒今解剖「檢察官到場」　林務局：解剖報告將移交桃園地檢

出國玩才後悔的10件事！找錯旅伴才第4、第1名超重要

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵：先別跟他聊天

明道大學欠教職員2個月薪資　教育部：違反教師條例罰10萬

平民美食聖地殞落？他逛夜市驚見這「1小吃」漲幅50%：太誇張

審法案工作人員跌倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！顧客慘喝下肚　牛排店說話了

好市多買DIY小屋！他組到虛脫才發現「下期便宜6000」...網教1招退錢

東非狒狒今解剖「檢察官到場」　林務局：解剖報告將移交桃園地檢

出國玩才後悔的10件事！找錯旅伴才第4、第1名超重要

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵：先別跟他聊天

明道大學欠教職員2個月薪資　教育部：違反教師條例罰10萬

平民美食聖地殞落？他逛夜市驚見這「1小吃」漲幅50%：太誇張

審法案工作人員跌倒！石崇良急診魂爆發衝上前：這是最安全的委員會

「AnimeJapan 2023」到場人次破10萬！間諜家家酒、Re:0眾多續作情報一覽

台企銀股利創新低　向逾34萬股民喊話：明年回饋

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

NCC修法擴大海纜設施保護　最高處無期徒刑併科一億罰金

徐巧芯為「馬英九接機團」槓吳欣岱　她秀訂車單嗆：台獨教授別躲

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

賴清德礙於副總統身份無法訪華府？　綠委：下半年會有一些期待發生

美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

不是劇本！中風男倒在消防隊前　急診醫+救護員秒衝出救人

密接確診者也沒事！泰20%人沒染過新冠　專家：和「天選基因」有關

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

超商淪「領貨店」！店長無奈：老闆已吃土3個月

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

駕駛2度衝向嬰兒車　爸媽肉身護娃

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

今晚變天！一路下到連假　5天預測雨量「紅通通」

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

更多熱門

相關新聞

艾達莫娃紅色洋裝哪買的？　本人親解惑

艾達莫娃紅色洋裝哪買的？　本人親解惑

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪台風靡台灣政壇，28日穿著全套大紅套裝赴立法院演說，左肩綁了蝴蝶結，造型簡單卻時髦，引發網路熱議。對此，艾達莫娃29日受訪大方透露，這件洋裝是來自捷克設計師之手，歡迎民眾把握7月台北、布拉格直飛航線開通，來捷克購物。

IC設計業爭取晶片法案百億補助　經長：4月邀業者跨部會討論

IC設計業爭取晶片法案百億補助　經長：4月邀業者跨部會討論

艾達莫娃：支持民主「戰鬥無止盡」

艾達莫娃：支持民主「戰鬥無止盡」

聯發科蔡明介提IC設計白皮書　經長：邀約業界深入討論

聯發科蔡明介提IC設計白皮書　經長：邀約業界深入討論

立院排審林楚茵版《媒體議價法草案》　下周進入一讀程序

立院排審林楚茵版《媒體議價法草案》　下周進入一讀程序

關鍵字：

再生醫療法立法院衛環會

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面