夏季空調用電量大增提高節能　台電空調運用技術研討會登場

▲(左起)台電業務處副處長龔良智、台電屏東區處處長顧育成、台電屏東區處電務副處長翁太盈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電公司為減少業界之電費負擔，於今(29)日上午在屏東區營業處舉行112年度「空調運用技術研討會」，邀請凱薩大飯店、子琪大飯店、安泰醫院、高雄圓山大飯店、海霸王股份有限公司及屏東榮民總醫院等40餘戶高壓、特高壓大型醫療、旅宿及相關服務業與會。

研討會由台電業務處副處長龔良智及屏東區處長顧育成主持，內容涵蓋新時間電價調整、需量反應負載管理措施、空調系統節能技術應用及其實務案例，除提供各項需量反應負載管理措施說明，鼓勵用戶配合抑低用電，以扣減電費外，更邀請高雄市冷凍空調技師公會陳理事長照榮智能開講，提供用空調節能規劃、空調系統耗能介紹及企業節能用電管理等，分享改變生產環境、流程，達到節能減碳及節省電費效果實例。

龔良智表示，氣候暖化造成夏季空調用電量大增，在極端氣候威脅下節能已成各國重要努力議題，為提高各地區節能成效，於是舉辦該研討會，期透過這次研討會分享節能措施，鼓勵高壓、特高壓用戶申請需量反應負載管理措施，在用電尖峰時段配合降低用電負載，不僅能減少電費，也有助於降低發電碳排，環保又省荷包。

台電表示，節能減碳、愛護地球是全球努力目標，期望透過此次經驗交流，深入社區或社團、學校活動等方式深入基層落實節電，共創台電與用戶雙贏。