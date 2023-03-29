前經濟部次長張鍾潛涉台苯掏空案　緩刑定讞免入監

▲台苯5年前爆發經營權之爭，當時公司派出面開記者會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司「台灣苯乙烯」掏空弊案，檢方對前董事長、前經濟部次長張鍾潛，以及天籟飯店集團董事長孫鐵漢等人提起公訴，孫鐵漢二審獲判緩刑定讞後，張鍾潛則被撤銷發回更審，更審改將他輕判2年、緩刑5年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

台苯公司在舊國民黨時代的黨營色彩濃厚，張鍾潛在1998年卸任次長後，就轉任台苯董事長，直到2010年台苯公司因股權民營化，張鍾潛才卸任董事長職務。但這次民營化由天籟集團董事長孫鐵漢成為台苯大股東，並由孫鐵漢的親信劉正元，接任台苯董事長。

檢方2013年起訴指出，孫鐵漢等人入主台苯後，開始進行非常規交易。檢方查出，孫鐵漢2011年1月起，利用人頭以台苯及子公司台蠟、力福、裕盛等公司的資金，向陽明山天籟大飯店股東購買飯店股權的機會，以不實買賣契約支付佣金631萬5,600元，最後全進入孫鐵漢口袋，造成台苯及子公司的損失。另外檢方也查出張鍾潛在董事長任內，2002年間指示台苯子公司致恩科技與「FIRST GIANT」、「NATCOMP」2家海外公司，進行假交易，虛增營收、美化財報，涉嫌財報不實，一併提起公訴。

一審法院將張鍾潛判刑3年、孫鐵漢判刑3年8月。高院二審仍將張鍾潛判刑3年，孫鐵漢因繳回犯罪所得並與台苯達成和解，獲得改判2年、緩刑3年，但緩刑期間內需繳交國庫200萬元。案件上訴最高法院後，最高法院將孫鐵漢等人部分判決確定，僅將張鍾潛部分撤銷，發回高院更審。

高院更審時張鍾潛改坦承犯行，因此更審法院仍認定張鍾潛犯下修正前《證券交易法》「財報不實罪」，判刑2年，但宣告緩刑5年的自新機會，並於判決確定1年內，繳交國庫360萬元。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞，張鍾潛免去牢獄之災。