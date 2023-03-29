首創新賽制／世新大學第一屆新聞技能競賽強勢來襲

圖、文／世新大學《我世新勢力》提供

世新大學新聞系學會將在4月22日（週六）舉行第一屆新聞技能競賽「我世新勢力」，讓具備新聞編採、播報興趣的各界大專院校生，透過實戰演練展現身手。決賽當天，《ETtoday新聞雲》將同步進行現場直播，前三名得獎者除了能獲得優渥獎金，主辦方更加碼提供擔任電視台採訪中心實習記者的獨家機會。

在新聞業界享譽盛名、以新聞起家的世新大學新聞系，將由新聞系學會（下稱系學會）領銜主辦，並號召世新大學學生會、新聞人報社、傳管系學會等合計8個學生社團共同協辦，打造第一屆全國大專院校新聞技能競賽「我世新勢力」。競賽地點將於世新大學管理學院國際會議廳及攝影棚進行，並分為初賽與決賽兩個階段，初賽將於4月22日（週六）舉辦，待公布晉級名單後，於5月6日（週六）進行決賽。

系學會會長莊焌楷表示，比賽旨在提升各界學生對新聞產業的認知與想像，同時能夠藉由播報演練實作，強化表達能力及臨場反應，有效培養自信和台風。

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▲第一屆我世新勢力新聞技能競賽。（圖／世新大學提供）

「我世新勢力」的初賽流程需先由參賽者抽選新聞稿，並在5分鐘的預備時間內改寫、演練，於上台後完成1分鐘播報，最後由評審評分討論出前20名選手晉級；決賽環節則分為2階段，第1階段為「指定題目撰寫新聞稿」，並由評審進行講評；第2階段為抽選其餘參賽者撰寫的新聞稿，進行「隨機抽稿播報」，在5分鐘的預備時間內改寫、演練，於上台後完成3分鐘播報。

談及競賽規則與流程的企劃發想，總召王譽臻說道，新聞技能不僅只有幕前的播報，新聞稿的撰寫也是重要技能之一，除了能夠培養敘事邏輯，更考驗參賽者處變不驚的應對能力。

「希望透過比賽，讓對新聞業有興趣的同學，能更接近新聞實務產製的原型。」為了和外校主播競賽作出區隔，莊焌楷表示，在賽制中，除了基本播報外，特別於決賽新增了「撰寫新聞稿」橋段，《ETtoday新聞雲》會網路直播決賽播報環節，讓參賽者能夠體驗臨場感。

此外，為了讓參賽學生「滿載而歸」，莊焌楷提及，主辦方除了提升獎金額度，前三名得獎者分別可獲得獎金4000元、3000元、2000元以外，更與華視新聞台首度展開合作，提供得獎者擔任兩個月實習記者的限量機會。

比賽報名即將倒數，賽事詳情可上「2023新聞技能競賽【我世新勢力】」 IG 粉絲專頁查詢。

