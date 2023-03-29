預言準確率86%！谷歌前工程師曝「將誕1發明」：人類8年內可獲永生

▲Google前工程師庫茲維預言，人類將在8年內獲得永生。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

美國未來學家兼Google前工程師庫茲維（Ray Kurzweil）過去曾因147項對未來的預測中只有3項完全錯誤，準確率高達86%，而聲名大振。最近，他在一次採訪中大膽預測，人類將在8年內獲得永生。

據《每日郵報》報導，庫茲維日前接受Youtube頻道Adagio採訪時，就遺傳學、奈米科技（nanotechnology）和機器人技術發展做出討論後，直言這些技術將衍生出有能力逆轉年齡的奈米機器人（nanobots）。

庫茲維指出，這些微型機器人將協助人類修復人體因衰老而惡化的受損細胞和組織，讓人們能免於罹患癌症等疾病，並讓人類獲得永生。

事實上，將奈米機器植入人體的概念早在數十年前就已出現在科幻小說中，而人們也擔憂此舉可能對人類造成害處，不過庫茲維卻對此持相反態度，認為人們在大腦植入電腦反而會讓人類更進步。

他表示，「我們會有更多、更新的大腦皮層，讓我們變得更有趣、更擅長音樂、更感性，並擁有更多我們在人類身上看重的東西。人機結合不僅不會讓機器取代人類，反而會讓我們變得更好。」

庫茲維是非常有名的未來學家，也曾在2012年被Google聘請為協助機器學習和語言處理的工程師。他曾成功預測蘇聯瓦解、電腦在西洋棋上打敗人類等。統計顯示，他此前做出的147個預測中，有115項完全正確、12項大致正確、17項部份正確，只有3項完全錯誤，準確率高達86%。