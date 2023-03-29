坦國房東「睡房客老婆」被抓姦在床！村民公開鞭刑　殘暴畫面曝

▲男子被公開處刑，痛到倒地不起。（圖／翻攝推特）



記者王佩翊／編譯

東非國家坦尚尼亞一名房東被發現在租給房客的房子中與房客的妻子發生性行為，甚至當場被「抓姦」。慘被戴綠帽的房客氣得將此事通報給村落裡的領袖，村民決定要公開處刑這名破壞他人家庭的男子，因此公開暴打他。事實上，這類公開動用私刑的行為在東非國家並不少見，早在2017年坦尚尼亞就曾經因為對學生動用私刑而引發國際關注。

根據《每日星報》報導，這名遭到公開處刑的男子名叫加達亞（Katayo Bote），他日前被發現和房客恩達拉瓦（Emmanuel Ndalawa）的二房太太在家中發生性關係，當場被抓包。恩達拉瓦表示，先前早就懷疑二房的老婆跟房東有染，沒想到真的被他當場抓姦在床。

恩達拉瓦氣得將此事上報村裡的領袖，而加達亞不只被村民公開動用私刑，在光天化日之下群毆他，還被罰款約68英鎊（約新台幣2552元）。整段處刑過程也被拍成影片，隨即在網路發酵，從影片中可以看到恩達拉瓦躺在地上遭到男性村民們輪流鞭打。對於公開行刑過程，村民則表示，是為了殺雞儆猴。

事實上，坦尚尼亞2017年也曾經有2名男孩因為不滿手機被沒收而在宿舍縱火，他們當時也遭到地方官員公開鞭刑。不過影片曝光後，遭到全球輿論撻伐。另外在2016年，有一名實習老師也被拍到鞭打兒童，手段十分殘暴。

坦尚尼亞的前總統馬古富力（John Magufuli）在其執政期間也不斷擁護鞭刑，直到他2021年去世前，都還讚賞鞭刑是最有效的懲罰方式，讓國家更有紀律。