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漁船失聯案頻傳　管碧玲：修法訂「積極行動條款」

▲▼海洋委員會主任委員管碧玲 首次列席委員會報告備詢 內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海洋委員會主任委員管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近月我國籍漁船失聯案件頻傳，累計已經發生4起，海委會主委管碧玲日前宣示將探究密集船難背後原因，28日晚間透過臉書進一步公布海委會「接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則」修正草案，增訂積極行動條款，明定「72小時以內最大安全航速可以到達的海域範圍，考量海巡量能與海象」條件允許下，可不受國際救援SOP就近有效原則的框架，在第一時間派遣艦艇同步救援。

管碧玲昨天晚間透過臉書表示，這半個月來有4件船舶急難事件，其中有3件是遠洋的「區外急難事件」，包括：印度洋模里西斯海域的聯昇發案、太平洋公海的昇豐128案、石垣島海域的新長發88號案、彰化外海失火的獅子山共和國船舶案，因此，海委會通過「接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則」修正草案備查，將將建立「積極作為」與「專業效率」兼顧的海上救援新機制。

管碧玲解釋，修正草案有兩個主軸，一是增訂更積極作為的條款，明定符合「72小時以內最大安全航速可以到達的海域範圍，考量海巡量能與海象」條件下，海巡署將與國際救援同步啟動救援行動；二是為使國際搜救更符合專業與合理的效率，增設因應情勢條件的救援計劃調整機制，由於海難事件搜救勤務往往延續一段時間，持續搜索之後，當未有具體新事證、或經研判失去搶救生命的可能性等，新的規定授予變更或延長搜索行動的決策機制，讓搜索救援可以更積極、同時也更回歸專業性與合理性。

管碧玲並指，海巡弟兄在惡劣的海象中執勤，日夜輪值搜尋，不放過可能的漂流物，黑夜中發現，都一定要用小艇去撈回來辨識，艱苦的救援工作持續超過半個月，新的積極作為上路，期待台灣社會未來面對遠洋救援工作時，對海巡弟兄辛苦而漫長的救援任務，能有進一步的理解與支持。

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