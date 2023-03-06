台籍「盈榮638號」漁船見義勇為　成功救援海上遇險6名美籍船員

▲盈榮638號漁船。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會漁業署今（6日）指出，我國籍「盈榮638號」漁船(CT7-0578)於本月3日在美國夏威夷Honolulu島西南方公海海域，應美方請求馳援遇險的「SEA SMILE」美籍漁船，隨即暫停船隻作業，疾行前往案發海域，順利救起該船船上全體6名美籍船員，充分展現人溺己溺、國際救援的人道精神，值得肯定。

漁業署說明，「盈榮638號」船長約56公尺、562噸的鮪延繩釣漁船，3月3日在美國夏威夷Honolulu島西南方約581浬公海海域作業時，接獲美方請求救援距離漁船東北方約15浬海域的美籍「SEA SMILE」漁船，經通報漁業署漁業監控中心後，疾行前往案發海域，順利救起該船船上全體6名美籍船員。

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▲盈榮638號漁船救援遇險美籍漁船畫面。（圖／漁業署提供）

漁業署表示，此次「盈榮638號」迅速馳援他國遇難漁船，不計作業損失，聞聲救苦，迅速無私馳援他國遇難漁船之行為，充分體現國際漁船海上互助互惠的精神，實為表率。



漁業署強調，漁船海上作業本具高度風險，仰賴各國政府及民間力量相互合作支援，我國長期以來透過國家搜救指揮中心網絡，指揮協調相關國家或海上船隻協助海上遇險漁船，漁業署將持續參與協調聯繫角色，以共同維護海上作業漁船及漁民生命安全。