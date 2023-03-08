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海巡女中士成首名特勤隊「水鬼」　三棲「超地獄」訓測內容曝

▲海巡特勤隊成立18年，陳姓女中士順利結訓成為隊史上第一位女特勤隊員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡特勤隊成立18年，陳姓女中士順利結訓成為隊史上第一位女特勤隊員。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署旗下精銳「海巡特勤隊」素來以陸海空三棲全能以及嚴格的艦測汰換制度聞名全國，是支堪稱與國軍三支甲種特勤隊、警政署維安特勤隊齊名的尖端勁旅，海巡特勤隊並因長年支員空勤總隊惡劣海象救援勤務，出勤危險度堪稱國內特種部隊之最！今年2月海巡特勤隊正式開訓，海巡署原本隸屬台中吊掛分隊的陳姓女中士爆去年報名參加遴選，歷經半年魔鬼特訓後成功通過訓練，終於圓夢加入海巡署特勤，也是該特勤隊史上首位女性隊員。

海巡署特勤隊（Coast Guard Administration Special Task Force縮寫:CGA-STF）
是目前全台軍警特種部隊中，平均年齡最輕的特戰勁旅；對照國軍海軍陸戰特勤隊、航特部空降特勤隊、憲兵特勤隊，及警政署維安特勤隊相較，海巡特勤成立時間最晚、平均年齡最輕、加上訓練測驗強度最高，也因此是國內特戰勁旅中、人數最少且兼具反恐能力的特種部隊。

▲海巡特勤隊成立18年，陳姓女中士順利結訓成為隊史上第一位女特勤隊員。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署在2005年成立特勤隊，編制隸屬海巡署偵防分署，平時負責海上維安及支援特定反恐任務，並因戰力雄厚納編國防部「平戰轉換」任務，戰爭時期將投入衛戍大台北政經中樞，接戰敵人對我方實施的閃電戰、斬首作戰。

海巡署指出，陳姓女中士本是偵防分署空勤吊掛分隊台中分隊成員，因為嚮往特勤隊的高強度工作，才會毅然報考參加海巡特勤隊遴選；署方表示海巡特勤隊成立迄今有3位女同仁參加過遴選，前2位均因無法撐過艱難訓練、測驗位達標被汰除，陳姓女中士是首位完成合格測驗的女性特勤隊員。

陳女今年1月順利結訓，海巡署指出，海巡特勤目前最後一梯隊仍在受訓，日前民眾在竹圍沙灘拍到的演訓隊員就是對該梯隊成員，目前已受訓6周，本梯次遴選隊員預計在8月全部結訓後，合格隊員依各地缺額分發。但因海巡特勤隊員身兼反恐特勤、戰時接戰任務，海巡署以保密為由，無法透露陳女更多資訊，也無法提供任何照片。

▲海巡特勤隊成立18年，陳姓女中士順利結訓成為隊史上第一位女特勤隊員。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署特勤隊早在2005年6月曾參與追捕槍擊要犯張錫銘「獵龍計劃」，當時海巡特勤隊員帶3天份口糧秘密進駐曾文、南化水庫山區清山，迫使惡龍一夥人向台中竄逃。2006年海巡特勤受徵召秘密派遣特勤隊鎮壓八斗子漁港大陸漁工暴動，並逮捕81名大陸偷渡客。

2007年4月海巡特勤40名隊員，著潛水裝跳入外海，冒著凌晨入水失溫危險，在低溫海中埋伏，隊員利用夜色外海掩護，以4到5人一組緊緊環抱經7小時浮潛監控，順利發現油蟲利用漁船盜賣優惠柴油、特勤隊員凌晨開始平潛近兩公里接近目標漁船，於隔天凌晨2時登船攻堅，一舉攀爬上油船動手制伏2名印尼漁工，順利破獲這起盜油案並逮捕幕後主嫌。特勤隊員也曾因追查走私槍械集團，創下在港區水域埋伏近60小時記錄。

海巡署特勤隊魔鬼訓練內容如下：

槍械射擊部分：
手槍、步槍15到300公尺射擊。包含手槍基本射擊、原地多目標、移動多目標及三線戰鬥射擊、交叉掩護等戰鬥射擊，部分項目需持槍翻滾後快射，長槍部分則須達成300M精準、三線戰鬥射擊，每項成績均得在80分以上。體能部分：
3000公尺武裝長跑／全副5公斤武裝，14分鐘內完成100公尺武裝短跑／全副5公斤武裝，15秒內完成。

伏地挺身／一分鐘內完成80下
仰臥起坐／一分鐘內完成50下
閉氣水下平潛／50公尺

3000公尺長泳／80分鐘內完成
100公尺自由式／1分50秒內完成

戰技部分：
柔道須達初段 精熟12種基本摔法
跆拳須達初段 精熟基本腿法和場型
綜合格鬥 須培養對練實打、群鬥、基本奪刀槍的反應攀降部分：
須熟悉高樓、船體攀降，熟悉繩結法和座位、正面、倒掛式攀降。

附註：隊員年度艦測、每項測驗都必須及格，任一項不及格即淘汰退訓，沒任何補救機會，是目前國內軍警特種部隊最嚴格的鑑定測驗方式。

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