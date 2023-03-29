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又見行人地獄！駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒車　爸媽秒轉圈肉身護娃

記者黃翊婷／綜合報導

台灣交通被外媒封為「行人地獄」，一名網友昨日（28日）分享一段驚險影片，直呼「行人地獄又添一樁」。影片中，只見白車駕駛原本停在斑馬線右端，疑似沒有注意到當時正要過馬路的夫妻，竟直直衝向嬰兒車，嚇得夫妻倆馬上將嬰兒車轉向，用自己的身體擋住車子。

又見行人地獄！駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒車　爸媽秒轉圈肉身護娃（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲夫妻趕緊將嬰兒車轉向閃避。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

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原PO在臉書「爆料公社」貼出一段37秒的行車記錄器影片，事發地點為新竹巨城停車場出口處，時間為28日晚上8點37分左右，他表示，「當下真的很危險，（駕駛）煞車事後還不踩死，行人地獄又添一樁。」

又見行人地獄！駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒車　爸媽秒轉圈肉身護娃（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲夫妻倆推著嬰兒車走在斑馬線上，當時白車就停在斑馬線右端。

而在影片中，只見白色汽車原本停在斑馬線右端，此時有一對推著嬰兒車的夫妻從斑馬線左端走了過來，駕駛疑似沒有注意到這一家人，竟然直直往前開，車頭差一點點就撞上嬰兒車，嚇得夫妻倆趕緊原地轉一圈將嬰兒車轉向，改用自己的身體阻擋。

白車駕駛發現前方有人，趕緊停下。行人丈夫氣得作勢踢車頭，並走向駕駛座試圖理論，沒想到車子又往前移動，把推著嬰兒車的妻子嚇到整個人頓了一下。

又見行人地獄！駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒車　爸媽秒轉圈肉身護娃（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲丈夫上前與駕駛理論，最後乾脆自己抱起孩子，才能安心過馬路。

又見行人地獄！駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒車　爸媽秒轉圈肉身護娃（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

而目睹全程的後車駕駛和女乘客也忍不住直呼白車駕駛太誇張，「這個人在幹嘛」、「X都沒在看」、「阿姨是不是」、「很扯耶」、「嚇死了，她剛才還往前嚕了一步，你有看到嗎」、「我有看到，就已經跟她講了，她還在嚕」。

文章和影片公開之後，吸引超過6800名網友按下憤怒的表情符號，並紛紛留言表示誇張，「超扯的三寶」、「重點還一副我就是要過（的樣子），一直往前嚕」、「影片檢舉給她死啦」、「太扯了吧，行人還走在斑馬線上耶」、「這種駕駛應該吊扣駕照」。

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