美眾院通過：中國「非開發中國家」不得享優惠待遇

▲美國眾議院通過,認定中國「非開發中國家」不得享優惠待遇。(圖/路透社)

文/中央社

美國國會聯邦眾議院今天以415票對零票無異議通過法案,要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤。

「國會山莊報」(The Hill)報導,這項名為「中華人民共和國不是開發中國家法」(PRC Is Not A Developing Country Act)的法案將指示國務卿「尋求」向美國和中國參與的國際組織,將中國的地位從開發中國家重新歸類為中高收入國家、高收入國家或已開發國家,並提出付諸實行的機制。

此外,法案也要求國務卿致力「確保中華人民共和國不會因具有開發中國家的地位,而在該組織內獲得特殊待遇或援助」。

法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉(Young Kim)今天表示:「中華人民共和國是全球第2大經濟體,占全球經濟的18.6%。」

「他們的經濟規模僅次於美國。美國被視為已開發國家,中國也應當如此。」

The People's Republic of China is leveraging its developing country status to take advantage of countries in need & receive aid to use as a backstop to fund the exploitative Belt & Road Initiative.



The PRC is Not a Developing Country Act will ensure it plays by the rules. pic.twitter.com/oC7z6JOADR