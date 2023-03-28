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匈牙利同意了！批准芬蘭加入北約　30成員國剩土耳其未點頭

▲▼匈牙利議會27日批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。（圖／路透）

▲匈牙利議會27日批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

匈牙利議會27日批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），先前匈牙利多次以外交為由拖延此案數個月，最終在總理奧班（Viktor Orban）所屬右翼「青年民主黨」的主導下通過，這代表著北約30個會員國，已有29國同意芬蘭加入北約，僅剩土耳其尚未點頭。

根據《法新社》報導，在國會多數黨青年民主黨（Fidesz）的主導之下，匈牙利國會27日以182票贊成、6票反對，通過北歐的芬蘭申請加入北約軍事同盟。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）也在推特發文致謝，「謝謝你們用這樣明確的數字表態。」

在匈牙利批准過後，意味著北約30個會員國，已有29國同意芬蘭加入北約，僅剩土耳其尚未點頭。不過，土耳其議會也預計將於下星期批准芬蘭加入。

芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1340公里，在烏俄戰爭開打之後，該國和瑞典都決定結束維持了數十年的軍事不結盟政策。芬蘭最初目標是和同屬北歐的瑞典一起申請加入北約，但瑞典因和土耳其有連串爭端，也注定瑞典無緣於北約今年7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會前入會。

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