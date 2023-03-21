幸福感擊敗疫情！2023全球幸福指數　積極情緒是負面的2倍

▲全球幸福感普遍在疫情期間未顯著下降，台灣今年幸福指數位居亞洲第2。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國永續發展網站刊登的2023年全球幸福報告，對超過150個國家的人民進行調查，發現普遍幸福感並未因過去3年全球疫情大流行而下降，而且慈善活動還比疫情前多出25％。全球最幸福的國家中，位於北歐的芬蘭再次拿下第一名，已經連續第6年蟬聯冠軍；台灣則是排名第27，名列亞洲第2。

綜合外電報導，全球幸福報告對國家人民幸福感排名的依據，主要根據蓋洛普全球民意調查（Gallup World Poll），芬蘭連續6年拿下冠軍，幸福指數高達7.8。

調查依據幾個指標進行排名，包括健康的預期壽命、人均GDP、社會支持、腐敗程度低、做出人生重要決定的自由，以及社會中人們照顧彼此的慷慨程度。除了芬蘭以外，大部分北歐國家都上榜，以下為前20名名單。

1. 芬蘭 7.8

2. 丹麥 7.6

3. 冰島 7.5

4. 以色列 7.5

5. 荷蘭（尼德蘭）7.4

6. 瑞典 7.4

7. 挪威 7.3

8. 瑞士 7.2

9. 盧森堡 7.2

10. 紐西蘭 7.1

11. 奧地利 7.1

12. 澳洲 7.1

13. 加拿大 7.0

14. 愛爾蘭 6.9

15. 美國 6.9

16. 德國 6.9

17. 比利時 6.9

18. 捷克 6.8

19. 英國 6.8

20. 立陶宛 6.8

亞洲國家方面，台灣排名第27名，幸福指數落在6.5，僅次於新加坡的6.6，高於日本6.1、韓國6.0、泰國5.8、越南5.8、中國5.8、菲律賓5.5，以及香港5.3。不過在聯合國資助的該報告中，台灣仍被以「中國的一省」歸類。

值得注意的是，該份報告指出全球幸福感並未受到過去3年疫情明顯的衝擊，2020年至2022年的生活評估具有顯著的彈性，疫情3年期間的全球平均與疫情前的3年期間基本相同，「即便在艱難的幾年裡，積極情緒仍是負面情緒的2倍，正面的社會支持感也比寂寞感高出2倍。」

全球幸福指數最低的5個國家，則都坐落於中東和非洲，分別是民主剛果共和國3.2、辛巴威3.2、獅子山共和國3.1、黎巴嫩2.4、阿富汗1.9。

