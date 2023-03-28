淨化轄區治安！斗六警運用無人空拍機清查治安死角

記者蔡佩旻／雲林報導

山區廢棄工寮及閒置空屋易易淪為治安死角，也常被利用作為種植大麻等製毒處所，雲林縣警察局斗六分局長黃念生上任後為淨化轄區治安，即要求所屬加強山區清查，以落實推動社區警政再出發工作，並指出警力有限，應善用科技工具，以輔助執行轄區觸角清查，提升偵查能量。

▲斗六警分局運用無人空拍機清查治安死角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局長黃念生上任後為淨化轄區治安，即要求所屬加強山區清查，以落實推動社區警政再出發工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，因應本分局梅林分駐所與林內分駐所鄰近山區遍布廢棄廠房、空屋、工寮及鐵皮屋，平常警員訪查不易，為防止賭博、毒品及其他不法分子藏匿，特別於近日規劃空拍機支援執行山區清查勤務，並在雲林縣警察局資訊科協助下，以立體視角清查山區偏僻空屋工寮。

斗六分局將清查結果逐一造冊備查，尤其是人煙罕至之偏僻區域，均交由勤區員警不定時前往複查，以防範轄區內無人居住的廢棄空屋、工寮成為治安死角，斷絕犯罪根源，確保民眾生命財產安全。

▲斗六警分局運用無人空拍機清查治安死角、執行山地清查工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

分局長黃念生表示，執行山地清查工作，若單以人力執行，曠日廢時且不符合經濟效益，適當運用新型科技產品，不僅可彌補警力不足之處，且能提升警務工作成效，未來，將持續規劃空拍機清查勤務，以檢肅山區各類不法活動，掃除藏汙納垢及查緝不法之處所，並呼籲民眾若有發現可疑不法情事，可向鄰近警察機關提供線索，以利警方掃蕩非法。

▲斗六警分局未來將持續規劃空拍機清查勤務，以檢肅山區各類不法活動，掃除藏汙納垢及查緝不法之處所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）