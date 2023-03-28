雲二監兼顧收容人身心靈　助戒毒學員找回「心」定位

▲雲林第二監獄監獄舉辦「身心靈養生專題」，實施養生氣功課程，有助於達到排毒及強化學員戒毒信心。（（圖/雲林第二監獄提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林第二監獄與台塑企業暨王詹樣公益信託、中華杏田樂活發展協會合辦「身心靈養生專題─以花尋找人生定位」活動，由向陽計畫戒毒班學員帶來二胡演奏、養生功法、茶道及花道成果展演，盼學員透過內心的修習、嶄新的生命體驗及身心靈的提升，強化其戒毒的決心及意志，為復歸生活奠定有力的戒癮信念。

雲二監一直以來相當重視毒品收容人心靈的提升而實施養生氣功課程，系列課程均深獲學員肯定，有助於達到排毒及強化學員戒毒信心，主題係以鬆、柔、慢、靜等自然柔圓的方式，展現氣功成果，並體驗茶禪與花禪感受到生命的喜悅。

活動過程中，由專業老師林杏諭引導學員，藉由插花找到人生定位，盆花好比大環境，每位學員手中的一朵玫瑰花就如同自己，經由老師引導，與他人靠近一點或保持一定距離，都讓學員自己選擇。其實，在插花的過程中，讓學員們從中學習與領悟「如何與人相處」，有禮節的、不任意破壞他人原有的位置。

受刑人阿良在活動後分享回饋，他說，在插花過程中體悟到，「盆花就像家庭」自己過去是個戇人、鐵齒，好強不懂尊重，總是讓家人失望、難過，一直找不到自身價值，這個活動體驗「柔」、「靜」，讓我知道自己在人與人、家人都要保持尊重，才不會失去最珍貴的家人以及朋友。

雲林第二監獄典獄長林文宗於活動中期勉參與學員，生活中從來都不缺乏適合每一個人的位置，要懂得揮別過去，有自我挑戰的信心，重新定位，尋找屬於自己「適合」的位置，不管高低，都能像美麗的花朵一樣綻放，人生的價值就會一點一點地慢慢實現。

▲雲林第二監獄監獄舉辦「身心靈養生專題-以花尋找人生定位」。（（圖/雲林第二監獄提供）

