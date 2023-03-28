冷飲店闆娘外送衝水溝慘死　家屬悲：2童還在等媽回家過生日

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮昨(27日)16時許發生一起死亡車禍，35歲劉姓熊貓外送員騎機車行經清雲二路路口時，疑似因過彎不慎自摔路旁水溝不治身亡，據了解，死者為飲料店闆娘，同時兼差跑外送，家屬今（28）日於社團貼文提到家中尚留2名幼子，除了感謝其他外送員於現場協助，但意外恐無法獲理賠，盼大家提供相關資訊。

▲劉女意外身亡，不少外送員都感到不捨，自發性前往現場關心、協助家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，劉姓機車女騎士，除了是熊貓外送員之外，本身也是虎尾一家冷飲店的老闆娘，事發後許多外送員接到消息紛紛趕到現場關心，據了解，劉女待人有禮、親切且平時不騎快車，不少外送員自發性前往劉家關心、協助家屬。

▲根據民眾指出，劉女行經案發彎道時為綠燈，摔落水溝後立即將其救起，卻仍因腦部重創身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

稍早劉女的大伯於地方臉書社團《虎尾人（讚）出來》貼文指出，弟妹與弟弟為讓家人有更好的環境，本身雖是飲料店的小老闆，因通膨，原物料上漲及疫情等因素，必須身兼數職才能勉強養家，為孩子塑立榜樣成就一個家。一場車禍造成家庭破碎；兩個孩子、一個5歲、一個3歲；還不知發生何事，還在等媽媽回家過生日。天啊，上天怎麼這麼殘酷，要如何跟孩子說，媽媽永遠不會再回來了！

懇請大家幫個忙；目前弟妹一家陷入困境，有路過虎尾新興路OS飲料店，可以請幫忙買飲料、推廣，助他們度過難關；我要向foodpanda的員工表示敬意與感謝，也希望勤奮努力的你（妳）們千萬要注意安全，同時、也希望相關委員及相關部門，可以協助、了解，如何保障員工權益，讓他們在努力的同時，可以無後顧之憂。此次事件，就我所知，這次死亡好像沒有理賠！懇請大家能不吝提供寶貴的資訊，感謝！

▲雲林冷飲店闆娘騎機車摔落水溝重傷不幸身亡，家屬ＰＯ文求助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，該起事故為劉姓女子騎乘普重機，於傍晚16時59分沿清雲路由南向北往西螺鎮方向行駛，行經清雲二路路口時，當時號誌為綠燈，劉姓民眾於通過路口後，疑似因過彎不慎自摔路旁水溝，經路過民眾救起。

經消救護人員現場發現，疑似猛烈撞擊造成劉女安全帽噴飛、頭部受到嚴重撞擊，當下已經明顯死亡，即交由虎尾警分局交通小隊依A1交通事故程序處理。虎尾警分局呼籲用路人，駕駛各式車輛應注意道路狀況，於過彎時減速、小心慢行，才能避免交通意外發生。

▲劉女機車直立掉在水溝中，車燈還亮著。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉女所騎乘電動機車辨識度相當高，讓經過的外送員一眼就認出，消息傳開不少外送員紛紛自發性前往現場關心、協助家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）