當季美味！雲林縣府攜手西螺鎮農會　推廣「尚青高麗菜」

▲雲林縣政府與西螺鎮農會合作，推廣當季新鮮高麗菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是高麗菜主要產區，為推廣國人多加食用國產高麗菜，雲林縣政府今(27)日與西螺鎮農會合作，辦理高麗菜泡菜製作示範，教導民眾如何使用將新鮮的高麗菜製作成美味可口的泡菜，現場也展示數道美味可口的高麗菜料理，鼓勵大家在高麗菜產季，多加選購高麗菜來食用。

雲林縣長張麗善表示，雲林是全國蔬菜的主要產區，近期天氣炎熱正值高麗菜盛產期，產量豐收，縣府為了穩定市場產銷平衡，已多次辦理團購媒合、通路促銷及加工等各種產銷措施，成果斐然，引起全國企業及眾多民眾的迴響；所謂打鐵要趁熱，縣府本次與西螺農會合作，為國產初秋高麗菜加強行銷，協助農友銷售，縣府會持續與農會全力協助，齊心保障農友生計。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，高麗菜有菜王之稱，料理多元，蒸煮炒都很方便，又可以用來製作泡菜，相當適合家家戶戶採購食用，今天向大家展示的料理都是以高麗菜入菜製作的，為了就是讓大家知道高麗菜除了單炒或煮湯之外，還有很多料理形式，後續農會也將製作千份泡菜，分送至鎮內學校、社區及關懷據點等，供大家加菜食用，向大家分享當季的美味。

雲林縣農業處更進一步說明，雲林縣出產的高麗菜品質優良味道鮮美，富含維生素及礦物質等營養成分，而且高麗菜具有豐富纖維質，低卡又健康，歡迎各界企業、團體及民眾踴躍參與購買雲林縣出產的優質蔬菜，縣府明日(28)也會到新北市板橋區農會活力超市前廣場向北部的民眾推廣我們雲林的高麗菜、鳳梨及蒜頭，歡迎大家一起共襄盛舉，一同食在地，吃當季。