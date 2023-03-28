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一個輪胎脫落！讓起亞汽車「360度凌空摔爛」...還遭一記回馬槍

圖文／鏡週刊

美國加州一處公路路段在本月24日發生一起恐怖的交通事故！一輛小貨車的左前輪胎突然脫落，結果剛好彈到旁邊一輛轎車，輪胎的力氣更將整輛轎車彈到飛起來，360度旋轉後重摔，導致轎車幾乎解體。但幸好這起事故，並未造成人員嚴重傷亡。

據英國《每日郵報》報導，事發在加州列根公路（Ronald Reagan Freeway）的一處路段上，當時男子卡特拉（Anoop Khatra）駕駛一輛特斯拉轎車，而他的行車紀錄器剛好錄下這恐怖的瞬間。卡特拉說，當時他的前方有一輛KIA轎車，KIA車的右方有一輛雪佛蘭（Chevrolet）小貨車，但過不久小貨車的左前輪胎突然脫落，並朝KIA車的方向滾去，然後輪胎瞬間把KIA彈到「爆飛」，KIA車更是在空中360度旋轉後、重摔在地，導致KIA幾乎要解體。

一個輪胎脫落，衰到旁邊的車！整輛轎車被「彈到爆飛」360度旋轉摔爛。（翻自推特）

▲雪佛蘭小貨車突然前車輪整個鬆脫滾出，並且打中了左邊KIA車，瞬間把KIA凌空彈飛。（翻自推特）

KIA轎車360度翻滾後重摔在地，造成嚴重損毀。（翻自推特）

▲KIA轎車360度翻滾後重摔在地，造成嚴重損毀。（翻自推特）

由於KIA車的殘骸碎滿地，卡特拉說，他的特斯拉自駕系統偵測到前方有異物後，他的車子就逐漸停下。至於輪胎掉落的雪佛蘭小貨車，則是重心不穩地往前開了數公尺之後，停在路邊。

警方事後證實，當時KIA車上僅有駕駛一人，但幸好他僅受輕傷，這起事故中也無人員有嚴重傷亡。另外警方也指出，輪胎掉落的小貨車司機並無蓄意危險或超速駕駛，因此應該不用背負刑責。

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