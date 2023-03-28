巨乳女律師「大秀車頭燈」！辭職做OnlyFans　認：po裸照更好賺

▲賈法爾說，當色情網紅不但賺更多，也更快樂。（圖／翻攝jazmenjafar TikTok、IG，下同）



記者王佩翊／編譯

美國女律師賈法爾（藝名，Jazmen Jafar）擁有姣好的身材，而她在律師事務所工作的同時，也兼職在色情網站OnlyFans上傳色情照片與影片，以賺取外快。然而在短短的幾個月後，她發現，當色情網美的月薪比律師年收入還高，因此她也辭去正職工作，專心做起色情網紅。

根據Insider報導，27歲的伊朗裔美國籍女性賈法爾一生都按照來自中東的父母的期望生活，她努力念書，並成功考取律師執照，同時獲得在一間律師事務所工作的機會。然而其實她並不喜歡法律，甚至不想從事這個行業，但是為了安撫家人，她仍然堅持下來。

她表示，自己是在2021年10月考進律師事務所，並成為一名律師，然而她早在同年初就偷偷在色情網路平台OnlyFans開設帳號，並上傳大量會員限定觀看的裸照與色情影片。在兼職的幾個月內，她直言，「我白天在律師事務所工作，晚上回家就在拍片。我甚至會花整個周末拍攝，因此周一到辦公室時，同事問我怎麼度過周末時，我都只能說自己在家放鬆，但其實我是在拍攝自己吸假陽具的影片。」

最終她在2022年3月辭去了律師的工作，她表示，「雖然現在的工作時間比律師每天10小時的工時還長，但是我更快樂了。」賈法爾的OnlyFans帳號已經有近1200條貼文與2200則色情影片，並且提供付費制直播服務。她直言，菜鳥律師的年薪可能只有7萬5000美金（約新台幣227萬元），但這是她在OnlyFans只需要1個月就可以賺到這麼多錢。

賈法爾也強調，辭去律師工作並不是因為錢，很多人都沒有意識到律師很辛苦，過度美化了這個行業。