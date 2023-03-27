超商開賣「日本人氣冰品」！香草焦糖冰淇淋超濃　聖代加蛋糕太欠吃

▲7-11開賣日本人氣冰品，即日起至4/18止，指定單項冰品可享任選2件8折、5件75折。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

通通要吃！就有超商開賣多款「日本人氣冰品」，首推一定要吃「香草濃郁生焦糖爽冰淇淋」，濃郁的香草、焦糖香在嘴裡化開，能一次吃到冰淇淋的滑順與刨冰的爽脆口感，另外還有既是冰品也是甜品的「夢幻草莓蛋糕／巧克力香草聖代」，多層次口感超幸福，且即日起至4/18止，指定單項冰品可享任選2件8折、5件75折。

7-11開賣一系列日本熱門冰品，首推「LOTTE爽冰淇淋-香草濃郁生焦糖」，香草冰淇淋注入生焦糖漿，同時結合冰淇淋的滑順與刨冰的爽脆，雙重口感幸福爆棚；「LOTTE酷立吸冰淇淋-蜂蜜奶油」使用蜂蜜與奶油打造扎實濃郁的口感，口味香甜不膩；「LOTTE雪見大福冰淇淋-香草」Q彈麻糬皮包裹香草冰淇淋，每口充滿幸福感。

▲「LOTTE爽冰淇淋-香草濃郁生焦糖」每口都能吃到濃郁的香草、焦糖香。



▲「LOTTE酷立吸冰淇淋-蜂蜜奶油」以蜂蜜與奶油打造療癒冰淇淋風味。



「井村屋紅豆麻糬冰淇淋」以香草冰淇淋搭配Q彈麻糬與紅豆泥，口感豐富有層次；「日本7PREMIUM白熊煉乳冰淇淋」使用北海道煉乳製成剉冰，再加新鮮冷凍草莓、橘子、鳳梨片（無加入優惠活動），另外還有「NIJIYA聖代(夢幻草莓蛋糕/巧克力香草)」、「森永經典巧克力聖代」、「FUTABA富士蘋果雪糕」等，冰品控們一定都要吃。

▲「日本NIJIYA聖代」有夢幻草莓蛋糕以及巧克力香草共2種口味，既是冰品也是甜品。

▲大苑子芒果季搶先開喝。（圖／記者蕭筠攝）

大苑子「芒果季」搶先開跑，特意選用屏東枋山、枋寮新鮮愛文芒果製成2款芒果飲品，首推這杯超消暑「愛文芒果冰沙」，現打芒果冰沙搭配滿滿芒果果肉，雙重滋味罪惡爆表，還有這杯清爽系「愛文翡翠」，是茉莉綠茶與新鮮芒果的組合，即日起於指定61間門市限定販售，鐵粉把握機會先衝喝一波。