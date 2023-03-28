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20歲挺32G巨乳「垂到肚子」！　嫩妹砸大錢縮胸：人生最棒決定

▲▼20歲挺32G大奶「垂到肚子」，她花14萬縮胸：人生最棒決定。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 豪伊胸部尺寸從小就與眾不同，令她相當困擾。（圖／翻攝自TikTok，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國蘇格蘭一名年輕女子從小胸部發育速度驚人，14歲那年已經穿到F罩杯，後來更大到G罩杯，但體型卻很小，胸部過大令她長期遭受背部、肩膀疼痛所苦，胸部還下垂到肚子。她近期終於接受縮胸手術，結果令她大嘆，真是人生做過最棒的決定。

根據《每日郵報》，來自蘇格蘭亞伯丁（Aberdeen）的20歲女子豪伊（Phoebe Howie）從12歲就開始穿胸罩支撐胸部，14歲時必須穿32F的尺寸，後來又持續發育成32G。由於她身型嬌小，大胸部令她背部及肩膀嚴重疼痛，乳房還下垂到腹部，令她非常討厭自己的胸部。

@phoebeh0wie Pitty that i can’t make tiktoks but oh well #turkey #cosmeticsurgery #turkeysurgery #monoclinic #izmir #aquacity #breastreductioncountdown #breastreductionsurgerystor #comewithme ♬ Come With Me - Surfaces & salem ilese

她提到，她整個青少年時期都是大胸部，第一次察覺到自己與他人不同大約是在12歲，當時她已經穿D罩杯的胸罩，「大胸部毀了一切。所有朋友都穿漂亮的上衣和裙子參加派對，我卻穿著寬鬆的衣服、毛衣和夾克。」

這令她感覺沮喪又丟臉，「我從來不能在一般的商店購物，也不能和朋友們在一樣的網站上買衣服，因為我知道我的胸部永遠無法塞進那些衣服。」

大胸還導致她行動困難，不能上體育課或上健身房，因為她不知道該穿什麼，且胸部經常疼痛，下垂相當嚴重，「胸部覆蓋我的整個腹部，真的令我很困擾，因為我喜歡我的背部和腰部，但我從來不能穿露背上衣或連身裙」，還讓她覺得自己的體型比實際上大很多，「但我其他部位都只有6號，塊頭又不大。」

▲▼20歲挺32G大奶「垂到肚子」，她花14萬縮胸：人生最棒決定。（圖／翻攝自TikTok）

豪伊17歲開始排隊等待接受英國國民保健署（NHS）補助的縮胸手術，但受到疫情影響，始終等不到輪到自己的一天，乾脆存錢到土耳其動手術，去年6月花了3800英鎊（約新台幣14.2萬），將胸部從32G縮成32D，也接受提乳手術，人生豁然開朗。

親友對她出國動刀都很擔心，但豪伊非常興奮，雖然手術剛結束後幾天，連她也不敢看自己的胸部，也花了一段時間適應，但她對結果非常滿意，「我現在自信多了。」

她以前總是穿4層衣服來遮掩胸部，如今再也不需這麼做，也開始穿小可愛和裙子，可以買可愛的內衣褲和比基尼、在任何網站買衣服，「不需要上專門的網站花40英鎊（約新台幣1500元）買一件我討厭的大胸部內衣」，出門遛狗也輕鬆無比，「真的讓我的肩膀和身體減輕很多負擔。」

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