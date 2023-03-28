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快訊／疫情每日報數走入歷史！本土+137、增14死「創3個月新低」　

▲▼3/16中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心每日疫情報數明起走入歷史！中央流行疫情指揮中心今（28）日公布最新數據通報，昨日新增新冠併發症（中重症）137例本土、無境外移入，另增14例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，未來疫情改為以周統計，搭配多元監測指標研判疫情趨勢，於每周四指揮中心記者會說明。

國內從3月20日開始實施輕症免隔離通報，昨日(3/28)新增COVID-19(併發症)確定病例137例，分別為137例本土及0例境外移入，確診個案中新增14例死亡。羅一鈞表示，單日死亡個案創下3個月來新低，疫情仍處於穩定低點，無升溫反彈跡象。

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羅一鈞說明，過去一個月的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13-236例，受周末或假日延遲通報影響而有高低起伏，今日通報和過去一個月每日中重症平均相當。

指揮中心指揮官王必勝日前表示，疫情來到300多天以來的最低點，後續會以併發症（中重症）通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等5大指標，持續監控疫情。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

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