狒狒遭槍殺！動保盟提五大疑點　要求檢調單位介入調查

▲東非狒狒昨天落網受傷，網子上沾染鮮血，動保盟要求檢調介入調查。（圖／記者陳以昇攝）

記者許敏溶／台北報導

東非狒狒脫逃引發全台關注，長達16天逃亡昨（27日）劃下句點，但卻在桃園落網後驚傳遭槍殺身亡，台灣動保行政監督聯盟今（28日）提出「狒狒到底從何處脫逸」等五大疑點，並強烈要求檢調單位即刻介入調查，絕不能容許有關官員包庇縱容犯罪行為，讓這起悲劇得到公正處置，政府主管機關更要認真審視現行法律，提升對動物保護的重視與執法力度。

全台關注的東非狒狒經過長達16天脫逃，昨在桃園落網後驚傳遭槍殺身亡，林務局今天展開死因調查，狒狒遺體今天上午約10時抵達台北市立動物園，進行Ｘ光掃描、採集檢體後，中午再度前往位於新北市淡水區的農委會家畜衛生試驗所進行解剖，死因預計一周後出爐。

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面對狒狒遭獵人槍擊，台灣動物保護行政監督聯盟今天發表聲明，強烈要求檢調單位即刻介入調查，絕不能容許有關官員包庇縱容犯罪行為，並呼籲要讓這起悲劇得到公正處置，更要政府主管機關認真審視現行法律，提升對動物保護的重視與執法力度。

動保盟也批評，現場官員與傷痕累累的狒狒合影做秀影片被瘋傳，更是動物保護教育最差勁示範，要求桃園市政府應該立即懲處該官員，以示負責。讓這起悲劇引以為戒，進一步提高民眾對動物保護教育的關注。

動保盟也提出這起事件的五大疑點待解，首先是狒狒到底從何處脫逸其次是六福村清查數字沒對攏，顯示管理上有很大缺失，有無究責問題，第三則是雖然林務將獵人的電話交給新竹縣農業處，新竹縣農業處難道不知道獵人一定使用獵槍，這擺明就是沒有要留下活口嗎；第四為現場究竟是誰下達開槍指令，為何獵人會比桃園農業局早到，還有時間開槍，最後則是桃園農業局專門委員，更是在事後像買菜提東西出來拍照當英雄，這種見獵心喜的行為，難道不知道狒狒已經受傷。