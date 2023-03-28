▲第二家公辦公營！旗山醫院住宿式長照今年啟用，11家拼3年內完工。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

住宿式長照機構一床難求，衛福部積極佈建公辦公營據點，繼衛生福利部基隆醫院附設南港綜合長照機構啟用後，旗山醫院附設住宿式長照機構，也將於今年啟動收案，另有11家醫院準備中。醫福會執行長林慶豐表示，11間住宿式長照機構多為閒置公營設施活化利用，部分醫院已投入建設，預計在3年內完工。

依據衛福部統計，全台需要長照資源的失能人口約79萬人，依照國際標準，其中2成、16萬人有住宿需求，但全台現有公私立機構合計床數約10萬床，仍有不少缺口待填補。

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去年開辦的南港郵局住宿式長照機構為長照服務法上路以來，全國第一家跨部會合作長照機構示範點，共設有71床，除了收費較高的單人房尚空床外，2人房至5人房都有居民入住，且仍有20多人候補，機構另設有日間照顧中心，最高可服務16人，讓長者多一項選擇。

林慶豐表示，衛福部推動的住宿式長照機構收案對象為亞急性高齡長者，收費標準均按當地主管機關設有天花板價，每月費用在3至5萬元不等。

目前11家建設中的部立醫院住宿式長照機構分別為為台東、花蓮、玉里、嘉義、朴子、豐原、彰化、桃園、新營、台南、胸腔醫院，總共挹注經費20億，以公有單位提供閒置土地另建機構，其中5案由台糖提供。

林慶豐補充，今年將啟動收案的旗山住宿式長照機構共設置190床，正在建置中的澎湖、金門據點也各有200床；玉里醫院建設中的機構則較為特殊，因定位為全台首家精神疾病住宿式長照機構，已核可510床，有望讓解散後被迫遷出的龍發堂住民在合格設施與醫療照護下安心終老。