下班帶傘！巨大雲系蓋滿台灣「今晚雨區出爐」　冷空氣明接棒

▲今晚到明晨中部以北降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚到明晨受到一波華南水氣影響，中部以北、東半部將有短暫陣雨，不過明日白天雨勢就會趨緩，但仍受到東北季風影響，北台灣高溫只有18度左右，整體感受較涼冷，周四又會有一波雨勢，接著清明連假初期將可迎來相對穩定的好天氣，而下周可能會有鋒面系統影響，降雨範圍會再度擴大。

氣象局預報員陳伊秀表示，今晚到明晨受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部有短暫陣雨，其他地區也雲多偶飄雨，不過明日白天降雨就會趨緩，剩下北部、東半部、中南部山區有局部降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣上空有大片雲系。（圖／氣象局）

明日受到東北季風影響，白天高溫桃園以北、宜蘭只有18、19度，桃竹苗及花蓮22、23度，中南部26到28度。周三冷空氣減弱，北部、東北部高溫回升，屆時剩下北部、東半部迎風面有局部降雨。

周四華南水氣再度增加，中部以北、東半部降雨機率提高，受到下雨影響，北部高溫略降約22度左右。周五開始天氣趨穩回暖，僅剩東半部、北部山區有局部短暫雨，周末北台灣高溫可回升到25、26度。

清明連假初期天氣穩定溫暖，但春天的天氣變化速度快，下周二到周四可能有鋒面系統南移，北部、東半部降雨機率較高，若鋒面位置更南邊，連中南部都有可能降雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）