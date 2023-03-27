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下班帶傘！巨大雲系蓋滿台灣「今晚雨區出爐」　冷空氣明接棒

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,買菜,菜市場,傳統市場,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚到明晨中部以北降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚到明晨受到一波華南水氣影響，中部以北、東半部將有短暫陣雨，不過明日白天雨勢就會趨緩，但仍受到東北季風影響，北台灣高溫只有18度左右，整體感受較涼冷，周四又會有一波雨勢，接著清明連假初期將可迎來相對穩定的好天氣，而下周可能會有鋒面系統影響，降雨範圍會再度擴大。

氣象局預報員陳伊秀表示，今晚到明晨受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部有短暫陣雨，其他地區也雲多偶飄雨，不過明日白天降雨就會趨緩，剩下北部、東半部、中南部山區有局部降雨。

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▲台灣上空有大片雲系。（圖／氣象局）

▲台灣上空有大片雲系。（圖／氣象局）

明日受到東北季風影響，白天高溫桃園以北、宜蘭只有18、19度，桃竹苗及花蓮22、23度，中南部26到28度。周三冷空氣減弱，北部、東北部高溫回升，屆時剩下北部、東半部迎風面有局部降雨。

周四華南水氣再度增加，中部以北、東半部降雨機率提高，受到下雨影響，北部高溫略降約22度左右。周五開始天氣趨穩回暖，僅剩東半部、北部山區有局部短暫雨，周末北台灣高溫可回升到25、26度。

清明連假初期天氣穩定溫暖，但春天的天氣變化速度快，下周二到周四可能有鋒面系統南移，北部、東半部降雨機率較高，若鋒面位置更南邊，連中南部都有可能降雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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