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今午後再迎雨！周四變天「半個台灣濕答答」　清明連假降雨熱區曝

▲▼天氣 寒流 低溫 下雨 濕冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日午後北部、東半部降雨機率提高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日上半天各地降雨較為零星，不過下半天又有另一波華南雲雨區東移，屆時北部、東半部、各地山區降雨機率再度提高，明日白天到周三降雨趨緩，但周四水氣又會增加，中部以北、東半部有短暫陣雨，周五以後雨勢趨緩，目前看來，清明連假前期的天氣都相對穩定。

氣象局預報員李孟軒表示，今日下半天會有另一波華南雲雨區東移，北部、東半部、各地山區有短暫陣雨，入夜以後降雨集中在北部、東北部、中部山區，中南部留意局部降雨。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

明日白天水氣減少，北部、東半部、中南部有局部短暫雨，周三雨勢更趨緩，但周四又有另一波雲系靠近，屆時中部以北、東半部有短暫陣雨，周五以後天氣趨穩，僅剩下東半部、各地山區有局部降雨。

明日以前受到東北季風影響，北台灣高溫只有20度左右，其他地區22到26度，周三以後冷空氣減弱，各地氣溫回升，北台灣可回暖到24到25度，但周四因為降雨影響，北部高溫略降2、3度，之後又繼續回暖。

李孟軒表示，清明連假前期天氣穩定，目前看來周末到下周一的降雨情況都較少，氣溫大致舒適到溫暖，僅東半部、山區有局部雨，不過下周二以後的預報較為分歧，可能有東北季風、華南雲雨區、鋒面等天氣系統影響。

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