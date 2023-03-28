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搭機目睹「後座乘客死在座位上」　她氣炸求償英國航空：好受創

▲▼飛機,飛機走道,客艙,客機,航班。（圖／CFP）

▲英國航空一名女乘客搭機時驟逝。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

一名英國女網友宣稱，與家人搭機返國時，竟目睹後座乘客急救無效死亡，但英國航空（British Airways）幾乎沒有採取任何行動，賠償這趟不完整的飛行體驗，以及全家人承受的極度悲傷與創傷。她發文希望為此求償，卻招致猛烈抨擊，如今已經刪文。

女網友表示，去年12月21日，她和懷孕的姊姊帶著5個孩子同行，但航班延誤3小時，所有人都等到筋疲力竭、飢餓難耐，終於匆匆登上飛機，座位卻髒亂不堪。在起飛不久後，「我們後面兩排的一名乘客以最可怕的方式去世了，給予我們飛行中最創傷的經驗。」

女網友表示，「我的人生裡，從未目睹某人被電擊或接受CPR。我也從未預期這會發生在回家的航班上」，而且急救過程中「航班服務被暫停了，除了一開始的餐點飲料…我們沒有獲得付費換取的完整飛行體驗。」

▲▼英國航空公司（British Airways）。（圖／路透）

▲英國航空（British Airways）。（圖／路透）

女網友原以為，英國航空會向同航班乘客致歉、溝通並且確認身心狀況，尤其那些座位靠近到足以目睹一切的人，未料只獲得「有限數量的餐券」，價值僅等同於一頓飯。他們事後無法忘記這段回憶，並且歷經了「許多個無法入眠的夜晚」，「我想要聽聽英國航空的意見。你們計畫做些什麼，補償必須面對這種折磨的乘客，還將採取什麼措施，改善你們未來的服務。這是絕對不可接受的，也不應該被正常化。」

這篇文章一開始發表在臉書社團「英國航空投訴建議」，雖然已經刪除，但早被截圖轉載至其他社群平台。推特網友紛紛抨擊，面臨一個生命的逝去，女網友竟然還在抱怨自己不方便，「那個可憐人失去生命，而她所擔心的一切只是在倫敦降落前吃頓早餐」、「我在那段文字裡看見的只有『我、我、我、我、我』」。

英國航空23日發布聲明，但沒有提及細節。他們回應，公司把安全視為「最高優先事項，我們的機組人員專注於提供急救」，處理緊急醫療事件，同時也盡最大努力維持機上服務。

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