英航空姐本尊曝光！機艙「收精」衝刺還賣原味內褲　悲慘下場出爐

▲英航空姐曝光美艷工作照，吸引「饕客」上門。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球各國不斷掀起新一波的疫情，連帶使得航空業、觀光業、住宿業面連史無前例的蕭條寒冬，不少面臨財務困難的航空公司整併、倒閉。然而，英國航空（British Airways）一名有豐滿巨乳、前凸後翹的美艷空姐竟動起歪腦筋，除了在飛機大拍「掀裙絲襪照」、賣原味內褲與絲襪，還提供激情「衝刺」服務，如今身份慘遭曝光！

根據英媒《太陽報》（The Sun），該名美艷空姐為臉書粉絲專頁「71號空姐」（AirHostess71），她畫起了濃妝、戴起口罩，在機上大拍性感照，並將照片直接上傳到臉書上，註明「星期天不穿內褲」，此外還大膽向乘客宣稱只要價錢夠美麗，可以趁工作空檔時，在3萬英呎的高空上進行火辣辣的「收精」服務。

▲英國航空「71號空姐」。（圖／翻攝自Youtube）

不過報導也指出，她的原味內褲要價不斐，一件至少25英鎊起跳，且必須額外支付50英鎊，才能取得見面的門票，接著才能商談「深入」服務的價錢，且不得討價還價，一切以女方心情為準，若有饕客覺得在機艙上收精太刺激，也可選擇在班機所飛抵的國外飯店，但飯店得須由女方決定。

消息一出後，震驚英國航空高層！英國航空要求全體員工能遵守業界最高標準，且不得毀損企業形象，因此趕緊對如此醜事著手進行調查。有消息人士證實，「71號空姐」所穿著的制服確實出自於英國航空，因此此事已重創該航空形象。

▲英航空姐臉書大PO絲襪照，其原味內褲價格不斐。（圖／翻攝自臉書）

眼見事態愈演愈烈，「71號空姐」趕緊刪除臉書粉絲專頁，美艷空姐頓時成為絕響！

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