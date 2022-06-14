A380客機飛一半「機艙內狂漏水」　高空驚魂嚇壞乘客

The moment water streamed into a plane cabin has been caught on camera, as cabin crew frantically tried to stem the flow.https://t.co/Xbw7H9wTII — news.com.au (@newscomauHQ) June 14, 2022

記者詹雅婷／綜合報導

英國航空一架A380客機10日從倫敦飛往美國華盛頓特區，但就在快抵達目的地時，機艙內開始出現大量漏水，且當時班機還在約3萬英尺高空，所幸最終順利降落。這狀況讓機組員及乘客感到驚嚇，如今當下畫面曝光，看了讓人捏把冷汗。

綜合太陽報等外媒報導，英國航空編號BA292班機10日晚間22時40分自倫敦希斯羅機場起飛，預計飛行時間約12小時，但就在班機接近目的地時，機艙前側樓梯附近的天花板突然開始漏水，源源不絕向下流出，嚴重程度猶如小型瀑布。

空服人員見狀也發出驚呼聲，並趕緊上前處理，乘客被迅速轉移至其他未受影響的座位，並把毛巾、毯子放在漏水處的地板上，阻止漏水沿著走道向外擴散。

不過班機最終順利於11日上午10時55分飛抵美國。英航表示，這起事件是內部清潔水供應系統閥門故障所導致，此狀況在飛機降落美國後修復，並未影響乘客及機組人員的生命安全。

▼發生漏水事件的班機降落美國後，已針對故障進行修復。（示意圖／路透）