斜槓英國空姐！網售「原味絲襪內褲」海削7000台幣：要淫不要貧

▲英國空姐大膽拍攝絲襪美腿照。（圖／翻攝自Instagram@usedcabincrewshoes）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，航空業與觀光業紛紛迎來史無前例的蕭條景象，航空公司不斷裁員、減薪，愈來愈多空姐被經濟情勢逼急，紛紛「下海」販售原味內褲與絲襪，還開設社群與私人影片營利帳戶宣傳，甚至提供機艙內一對一「收精」服務，只要價錢合理。

先前英國航空（British Airways）空姐在飛機內大拍性感美豔絲襪照，還開設臉書粉絲專頁「71號空姐」（AirHostess71），引起要求高道德標準的公司高層關注與重視！

▲空姐開設OnlyFans帳戶，上傳私密色情影片供營利使用。（圖／翻攝自推特）

不過根據英媒《每日郵報》，包括易捷航空（easyJet）、瑞安航空（RYANAIR）皆傳出斜槓空姐早就開起副業，跨足性愛產業，而受到疫情衝擊後，甚至愈多空姐想要憑藉先天美貌優勢分一杯羹，在臉書、推特、Instagram上開設帳號，還在影片社交平台「OnlyFans」開設營利帳戶，儼然形成一股潮流。

報導指出，英國航空一名空姐史黛希‧安妮（Stacey Anne）同時在推特與OnlyFans分享私密色情影像，且在付費平台還可向每位會員收取12美元的會費。

而一名空姐7月時在Instagram上開設帳號「Cabin Crew Shoes & Tights」，貼出多雙自己平日以來拍攝的修長火辣的絲襪美腿照片，同時販售原味鞋襪，而另一名空姐則在OnlyFans上發佈影片，聲稱要滿足所有戀鞋襪、戀物癖人士的淫蕩思想。

▲空姐原味絲襪售價可達3至180英鎊。（圖／翻攝自insidexpress）

其實這種行為在空姐業界早已是行之有年的慣例！一名空姐透露，對這種現象根本見怪不怪，許多員工為了家計著想，紛紛喊出「寧願淫賤，不要貧賤」。不過隨著這種現象愈加普及，使得易捷航空強調空姐的行為已違反公司期待，將著手進行調查。

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