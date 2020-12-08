　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斜槓英國空姐！網售「原味絲襪內褲」海削7000台幣：要淫不要貧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國空姐大膽拍攝絲襪美腿照，要滿足所有戀物癖人士的幻想。（圖／翻攝自Instagram@usedcabincrewshoes）

▲英國空姐大膽拍攝絲襪美腿照。（圖／翻攝自Instagram@usedcabincrewshoes）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，航空業與觀光業紛紛迎來史無前例的蕭條景象，航空公司不斷裁員、減薪，愈來愈多空姐被經濟情勢逼急，紛紛「下海」販售原味內褲與絲襪，還開設社群與私人影片營利帳戶宣傳，甚至提供機艙內一對一「收精」服務，只要價錢合理。

先前英國航空（British Airways）空姐在飛機內大拍性感美豔絲襪照，還開設臉書粉絲專頁「71號空姐」（AirHostess71），引起要求高道德標準的公司高層關注與重視！

▲▼空姐開設OnlyFans帳戶，上傳私密色情影片供營利使用。（圖／翻攝自推特）

▲空姐開設OnlyFans帳戶，上傳私密色情影片供營利使用。（圖／翻攝自推特）

不過根據英媒《每日郵報》，包括易捷航空（easyJet）、瑞安航空（RYANAIR）皆傳出斜槓空姐早就開起副業，跨足性愛產業，而受到疫情衝擊後，甚至愈多空姐想要憑藉先天美貌優勢分一杯羹，在臉書、推特、Instagram上開設帳號，還在影片社交平台「OnlyFans」開設營利帳戶，儼然形成一股潮流。

報導指出，英國航空一名空姐史黛希‧安妮（Stacey Anne）同時在推特與OnlyFans分享私密色情影像，且在付費平台還可向每位會員收取12美元的會費。

而一名空姐7月時在Instagram上開設帳號「Cabin Crew Shoes & Tights」，貼出多雙自己平日以來拍攝的修長火辣的絲襪美腿照片，同時販售原味鞋襪，而另一名空姐則在OnlyFans上發佈影片，聲稱要滿足所有戀鞋襪、戀物癖人士的淫蕩思想。

▲▼空姐原味絲襪售價可達3至180英鎊。（圖／翻攝自insidexpress）

▲空姐原味絲襪售價可達3至180英鎊。（圖／翻攝自insidexpress）

其實這種行為在空姐業界早已是行之有年的慣例！一名空姐透露，對這種現象根本見怪不怪，許多員工為了家計著想，紛紛喊出「寧願淫賤，不要貧賤」。不過隨著這種現象愈加普及，使得易捷航空強調空姐的行為已違反公司期待，將著手進行調查。

►英航空姐本尊曝光！機艙「收精」衝刺還賣原味內褲　悲慘下場出爐
►空姐「穿絲襪掀裙」露屁股蛋　喊價「機上壞壞衝刺體驗」煽情勾客照曝光！

聽Podcast掌握美選及國際局勢

克蘭詩肥胖紋、妊娠紋救星！

ET快訊
25歲公主女高中還和爸爸洗澡　「嘴對嘴吻親哥」他綠到分手
可能是本土感染！　浙江台商研判近日才發病
鴻海證實：海外廠遭駭「勒索近10億元」　
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普自願「公開施打」新冠疫苗！　官員：他已康復…淪功能性畫面

路透：美今年對台軍售已達1441億　飛彈無人機資通系統在列

歐巴馬認了！真有外星人　專家：美已簽保密協議…在火星合作研究

斜槓英國空姐！網售「原味絲襪內褲」海削7000台幣：要淫不要貧

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　丈夫疲軟崩潰：難怪我是第6任

氣候變遷績效報告出爐！台灣排名↑2位　倒數第5「仍屬後段班」

鴻海墨西哥廠遭駭！勒索市值近10億比特幣　商業文件被公開

英國新冠疫苗今開打！20％民眾對安全性存疑　副作用恐讓人卻步

簽約了！南韓政府發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬名民眾明年施打

媽目睹13歲女兒「斷脖」卡在四輪車下　驗屍發現：凶手可能是馬

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

川普自願「公開施打」新冠疫苗！　官員：他已康復…淪功能性畫面

路透：美今年對台軍售已達1441億　飛彈無人機資通系統在列

歐巴馬認了！真有外星人　專家：美已簽保密協議…在火星合作研究

斜槓英國空姐！網售「原味絲襪內褲」海削7000台幣：要淫不要貧

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　丈夫疲軟崩潰：難怪我是第6任

氣候變遷績效報告出爐！台灣排名↑2位　倒數第5「仍屬後段班」

鴻海墨西哥廠遭駭！勒索市值近10億比特幣　商業文件被公開

英國新冠疫苗今開打！20％民眾對安全性存疑　副作用恐讓人卻步

簽約了！南韓政府發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬名民眾明年施打

媽目睹13歲女兒「斷脖」卡在四輪車下　驗屍發現：凶手可能是馬

Google Pixel 12月更新出爐！多種新功能下放舊機型

P.League+／攻城獅素人海選出爐　演員、前UBA共8人圓夢成練習生

桃園驚爆公園之狼！4度對同一夜歸弱女指侵　她悲泣：離我遠一點

登山領隊詭遮眼害24人全迷航！狂PO臉書求救　勇消17小時助脫困

新車方向盤配備「換檔撥片」才帥　但你真的會用嗎？

中職／周一罕見有比賽、明星賽敲定　味全天母開幕戰對富邦

全台唯一摩天輪煙火秀放3天！劍湖山跨年亮點曝　憑身分證2人499元

衝喝！萬波「紫米芋芋椰奶」回來了　整杯放滿芋泥、小芋圓還有珍珠

拜登不簽貿易協定「萊豬白推了？」　經長：美優先解決國內問題

科技公司跨足金融　陸銀保監會：要關注「大而不能倒」風險

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

5千年「神秘巨石」破解！驚見埃及蠍子王

台灣超嚴「隔離檢疫」再登CNN

性侵女童！68歲趙斗淳自慰遭獄友抓包　12日出獄

NHK：檢疫離房8秒罰10萬　台灣沒人覺得嚴

2神秘電話　喬州拉出4箱拜登選票

美國財政部宣布　制裁中國14名人大代表

「溫柔伊凡卡」任期最後性情大變

廚房有怪聲　他隨手一拍「攝下詭異白臉」

追究中國官員「無恥行為」！14名人大副委員長全被制裁

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

他花76元租地「挖出巨鑽」秒成富豪

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　逼離6任丈夫

更多熱門

相關新聞

新冠疫苗功效破9成！英衛生大臣盼明年3月鬆綁

新冠疫苗功效破9成！英衛生大臣盼明年3月鬆綁

英國搶先全球批准使用美國輝瑞與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，第一階段直接購入4000萬劑，供2000千萬名民眾接種，由於研發時程僅10個，因此外傳高齡94歲的女王伊莉莎白二世將在幾周後施打疫苗，以此安撫民眾。而出身自保守黨的英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，若疫苗接種順利，將考慮明年3月逐步鬆綁防疫措施。

英航空姐本尊曝！機艙收精賣內褲　下場超悲慘

英航空姐本尊曝！機艙收精賣內褲　下場超悲慘

他變性去賣淫！染愛滋後繼續接客

他變性去賣淫！染愛滋後繼續接客

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

長榮空姐檢疫趴趴走！至少3人被開除

長榮空姐檢疫趴趴走！至少3人被開除

關鍵字：

國際焦點英國航空易捷航空瑞安航空空姐兼職事業第二春衝刺服務收精賣春賣淫原味內褲絲襪

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面