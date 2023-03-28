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巴西13歲少年持刀校園砍人！　71歲女老師魂斷刀下

▲▼巴西驚傳校園殺人案。（圖／路透）

▲巴西驚傳校園殺人案，造成1死4傷。（圖／路透）

文／中央社

巴西聖保羅市一名13歲男學生今天在一所公立學校持刀攻擊，一名71歲女教師被刺身亡，另外造成3名女老師和一名男學生受傷。

根據聖保羅州政府，71歲的自然老師田烈洛（Elizabeth Tenreiro）傷勢嚴重，送到聖保羅大學（USP）附設醫院搶救後宣告不治。

田烈洛的女兒說，她生前以教育為使命，受到學校學生和同事的愛戴。

襲擊事件發生後，一名體育女老師制服了少年，讓他放下刀，然後交由警方處置，所有受害者都送往醫院。

聖保羅州教育廳長孟多羅（Thomazia Montoro）召開記者會表示，持刀攻擊的學生在3月15日轉入聖保羅市南區Vila Sônia的Thomazia Montoro州立學校就讀8年級，這段期間沒有跡象顯示少年可能會採取暴力行為，今天的暴力事件讓學校措手不及。

聖保羅州公安廳長德里特（Guilherme Derrite）說，目前不清楚學生襲擊的動機。受傷的老師和學生傷勢穩定，另有一名學生沒受傷，但受到巨大的心理衝擊。

學生家長在現場告訴媒體記者，學校裡經常發生打架和攻擊行為。

聖保羅州立坎皮納斯大學（Unicamp）一項調查顯示，過去20年巴西學校發生23起極端暴力襲擊事件。2002年至2023年間，有24名學生死亡，還有4名教師和2名教育專業人員死亡。

坎皮納斯大學教育研究所「公立學校道德、多樣性和民主」小組協調員溫海（Telma Vinha）表示，如果學校和家庭能多關注孩子，可以預防攻擊事件發生。

溫海說：「許多人在網上明確表示他們將攻擊學校，我們知道它會再次發生，只是不知道什麼時候。學校是公民身分認同的一部分，攻擊一所學校就等於攻擊一個社區。」

 

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